Delegado assume Secretaria de Segurança em SP no lugar de Derrite

Derrite deixa cargo para reassumir mandato de deputado federal
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/11/2025 - 21:58
São Paulo

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (28)  que o policial civil Osvaldo Nico Gonçalves irá assumir a Secretaria de Segurança Pública do estado. Nico é o atual secretário-executivo da pasta, e substituirá Guilherme Derrite, que deixou o cargo e reassumirá o mandato de deputado federal. 

A medida, que será efetivada na próxima semana, permite que Derrite volte ao Congresso Nacional de forma definitiva.

Derrite já havia antecipado a saída ao assumir a relatoria do projeto de lei antifacção, aprovado na Câmara dos Deputados no último dia 18.

Nico Goncalves foi delegado geral da Polícia Civil em abril de 2022. No atual governo, acompanhou na dispersão da Cracolândia no centro da capital paulista e operações policiais no litoral paulista, como Verão e Escudo, criticadas por organizações da sociedade civil pela alta letalidade policial.

 

Carolina Pimentel
Ver mais seta para baixo