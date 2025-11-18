logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Demori: Heloisa Villela relata bastidores de coberturas internacionais

Programa vai ao ar nesta terça-feira, às 23h, na TV Brasil
TV Brasil
Publicado em 18/11/2025 - 07:28
Brasília
Brasília (DF), 11/11/2025 – A Jornalista Heloisa Villela é a convidada do programa DR com Demori, na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

Com mais de 30 anos de experiência em cobertura internacional e análise política, a jornalista Heloisa Villela é a próxima convidada do DR com Demori. Na conversa, a repórter relembra os tempos de correspondente em Nova York, com destaque para o atentado de 11 de setembro às torres do World Trade Center, analisa a conjuntura política dos Estados Unidos nas últimas décadas e comenta o cenário brasileiro na atualidade. A atração vai ao ar às 23h desta terça-feira (18), na TV Brasil.

Com passagens pelo jornal O Globo, TV Globo e Rede Record, a jornalista conta que o início da trajetória ocorreu sem muita “organização”.

“Ninguém me mandou para lá. Eu ia passar um ano fora, era só esse o projeto. Tinha 25 anos. Queria viajar um pouco, ganhar experiência e aprender inglês. Era bem simples a minha proposta”, lembra.

Ao chegar a Nova York, Heloisa Villela recebeu a recomendação do então chefe do jornal O Globo de propor trabalhos eventuais para o veículo. “Uma das primeiras coisas que eu fiz foi um show do Gilberto Gil, que aconteceu em um lugar aberto, todo mundo em pé, maravilhoso. Depois fui de penetra no camarim dele, bati na porta, e ele me deu uma entrevista que acabou virando matéria de capa”, explica.

Brasília (DF), 11/11/2025 – A Jornalista Heloisa Villela é a convidada do programa DR com Demori, na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Heloisa Villela é a convidada do programa DR com Demori desta semana- Valter Campanato/Agência Brasil

Assim, a jornalista começou a carreira com coberturas relevantes do cenário internacional. Ao programa DR com Demori, recorda, em especial, o atentado de 11 de setembro, em Nova York. “Eu estava com o meu filho recém-nascido em casa. Meu então marido me ligou e disse: ‘Liga a televisão, acho que a sua licença-maternidade acabou’.”, relembra. 

“Peguei o pequeno, botei umas fraldas, o berço portátil e corri para o trabalho. Aí eu comecei a trabalhar (...) foi uma coisa assim, muito surreal, né”, aponta. Além disso, no currículo de Heloisa há coberturas de eleições presidenciais norte-americanas, do Furacão Katrina, do terremoto no Haiti, entre outros eventos.

Após os anos dedicados ao jornalismo internacional, Heloisa Villela retornou ao Brasil. “Eu não aguentava mais não ter nenhum tipo de conexão mais profunda com o resultado do meu trabalho. Entrei na faculdade de jornalismo porque achava que podia fazer modificações importantes na vida das pessoas, e nunca ia fazer isso nos Estados Unidos”, afirma.

Atualmente, é comentarista de política do portal ICL Notícias, em Brasília. “Eu acho que cobrir política não podia ter sido a melhor decisão, porque eu queria trabalhar em algo que estivesse intrinsecamente ligado à vida da população, mesmo que fosse difícil”, conta.

Nesse sentido, Heloisa Villela defende o caráter essencial do jornalismo para a vida das pessoas. “É uma ferramenta essencial da democracia e que pode fazer os alertas, as críticas e ajudar a população a entender o que está acontecendo, para que ela cobre mais”.

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo da TV Brasil Play. O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

Relacionadas
Brasília (DF), 17/11/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de cerimônia de envio do texto do novo Plano Nacional de Cultura (PNC) ao Congresso Nacional. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Plano Nacional de Cultura vai orientar políticas nos próximos 10 anos
Brasília (DF) 16/11/2025 – Encontro do Programa Nacional dos Comitês de Cultura Foto: Anderson Coutinho/Minitério da Cultura
Encontro em Brasília reunirá mais de 600 agentes de cultura
Rio de Janeiro (RJ), 14/11/2025 - Foto feita em - 31/07/2024 - A cantora e compositora, Alcione, participa de gravação de tributo a sua carreira no programa 'Sem Censura', no estúdio da TV Brasil. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Alcione ganha tributo em programa especial da Rádio Nacional
Edição:
Aline Leal
DR com Demori Heloisa Vilela Jornalismo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 19/02/2025 - Programa Pé-de-Meia. Alunos da escola CED619 da Samambaia. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Renda e cor são determinantes para não concluir ensino médio no país
ter, 18/11/2025 - 08:28
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões
ter, 18/11/2025 - 08:15
Brasília 17/11/2025 - Jards Macalé morre aos 82 anos. Foto: Instagram/jardsmacaleoficial
Cultura RJ: velório de Jards Macalé será aberto ao público, às 10h, na Funarte
ter, 18/11/2025 - 08:03
Brasília - 04/11/2025 - A comissão parlamentar de inquérito (CPI) que vai investigar o crime organizado no país foi instalada e o Presidente eleito foi o Senador, Fabiano Contarato e o relator o Senador, Alessandro Vieira. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política CPI do Crime ouve direção da PF e promotor que atua contra PCC
ter, 18/11/2025 - 08:02
Brasília (DF), 11/11/2025 – A Jornalista Heloisa Villela é a convidada do programa DR com Demori, na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Geral Demori: Heloisa Villela relata bastidores de coberturas internacionais
ter, 18/11/2025 - 07:28
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Justiça STF publica nesta terça acórdão do julgamento de Bolsonaro
ter, 18/11/2025 - 07:02
Ver mais seta para baixo