logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Domingo de Finados começa com chuva em São Paulo

Segunda-feira também terá tempo chuvoso
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/11/2025 - 11:48
São Paulo
Chuvas em São Paulo
© Reprodução TV Brasil

São Paulo amanheceu com tempo fechado e chuvas neste domingo (2), feriado de Finados. De acordo com o CGE SP (Centro de Gerenciamento de Emergências), o tempo continuará chuvoso e muito úmido durante todo o dia, com precipitações intermitentes e volumes significativos, com potencial para encharcamento do solo, com formação de alagamentos e deslizamentos de terra em áreas de risco. A temperatura máxima não passa dos 22°C e a umidade do ar ficará acima dos 70%.Tendência para os próximos dias

O tempo continua instável, com muitas nuvens e poucas aberturas de sol pela manhã na segunda-feira (3). As chuvas voltam a ganhar força à tarde, com possibilidade de alagamentos. À noite não deve registrar chuva. A temperatura mínima prevista é de 17°C e a máxima de 24°C.

Na terça-feira (4), o sol aparece entre muitas nuvens e a temperatura se eleva aos poucos. Porém, entre o início e o fim da tarde, há potencial para chuva isolada e de curta duração. Os termômetros oscilam entre 18°C ao amanhecer e 26°C nas primeiras horas da tarde. Segundo informações do CGE, por enquanto a cidade de São Paulo está em estado de observação.

Frente fria com chuvas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para a ocorrência de chuva generalizada neste domingo (2), devido à lenta progressão de uma frente fria que favorece chuvas a qualquer hora do dia, com possibilidade de temporais mais intensos entre a tarde e noite.

Hoje, mesmo com o afastamento da frente fria, a formação de um corredor de umidade vindo da Amazônia manterá o padrão chuvoso sobre todo o território paulistano. Como resultado haverá pancadas de chuvas frequentes e persistentes, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e acumulados que podem atingir valores moderados a elevados em diversas regiões.

"A Defesa Civil recomenda atenção redobrada em áreas suscetíveis a deslizamentos, alagamentos e quedas de árvores, diante das condições favoráveis a transtornos pontuais, especialmente em localidades com áreas de risco”, finaliza.

Relacionadas
Tempestade, chuvas em São paulo, Raios, Vista geral da queda de raios sobre São Paulo e parte da cidade de São Bernardo
São Paulo ainda tem mais de 45 mil imóveis sem luz devido às chuvas
São Paulo (SP), 18/02/2025 - Calor de 35ºC e chuva forte a tarde no centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Frente fria muda o tempo e favorece chuvas no estado de São Paulo
Edição:
Kleber Sampaio
São Paulo chuvas ventos Defesa Civil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Chuvas em São Paulo
Geral Domingo de Finados começa com chuva em São Paulo
dom, 02/11/2025 - 11:48
São Paulo (SP), 28/02/2023, A exposição A Arte da Animação Stop Motion, idealizada por Cesar Cabral e Ivan Melo, conta a história da animação no cinema brasileiro a partir de personagens do cartunista Angeli, no Anexo do Cine Sesc.
Cultura Salário médio de profissionais de animação encolheu 12,1% desde 2019
dom, 02/11/2025 - 11:40
Brasília (DF), 02/11/2025 - Pessoas visitam túmulos durante o dia de Finados, no cemitério Campo da Esperança. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Geral Fim de semana do Dia de Finados deve levar 600 mil a cemitérios do DF
dom, 02/11/2025 - 11:18
Buenos Aires, 02/11/2025 - Time de Handebol do Brasil é campeão do Torneio Quatro Nações. Foto: CBH/Divulgação
Esportes Brasil derrota Argentina e é campeão do Torneio Quatro Nações
dom, 02/11/2025 - 10:58
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 – Exposição Manguezal. Foto: Enrico Marone/Divulgação
Cultura Exposição no CCBB RJ destaca importância e riqueza dos manguezais
dom, 02/11/2025 - 10:22
Brasília (DF) 01/11/2024 Pessoas em situação de rua em Brasília. Foto Antônio Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos Brasil tem 358 mil pessoas em situação de rua, com 60% no Sudeste
dom, 02/11/2025 - 10:20
Ver mais seta para baixo