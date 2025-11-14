logo ebc
Explosão de galpão com fogos de artifício mata uma pessoa em São Paulo

21 imóveis ficaram interditados
Agência Brasil
Publicado em 14/11/2025 - 08:22
São Paulo
São Paulo (SP), 30/10/2024 - Incêndio de grandes proporções atingiu Shopping Center na região do Brás em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A explosão de um imóvel onde havia fogos de artifício, na zona leste de São Paulo na noite dessa quinta-feira (13), matou uma pessoa e deixou outras nove feridas.

Um armazém clandestino ficou completamente destruído. O acidente aconteceu por volta das 19h43 na Avenida Celso Garcia com a Salim Farah Maluf, no bairro do Tatuapé.

A explosão principal foi acompanhada por outras menores e várias casas, comércios e carros ao redor foram atingidos. De acordo com a prefeitura, foram interditados preventivamente 12 imóveis de forma total e 11 de forma parcial, totalizando 23. O Corpo de Bombeiros foi acionado e seguiu para o local com oito viaturas.

Cerca de três quarteirões foram atingidos pelos destroços.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

Uma câmera de segurança de um local próximo registrou o momento da explosão. Os destroços se espalharam pela Celso Garcia, provocando a interrupção do trânsito de veículos que passavam por ali naquela hora. Alguns moradores das proximidades também conseguiram flagrar a detonação e mostraram nas redes sociais o cogumelo de chamas que se formou.

As pessoas feridas foram levadas para um hospital próximo. Quase todas tiveram ferimentos leves, mas uma mulher sofreu traumatismo craniano grave e está no Hospital Nipo-Brasileiro.

Edição:
Kleber Sampaio
incêndio São Paulo destruição casas
