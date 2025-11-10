logo ebc
Famílias atingidas por tempestade no Paraná vão receber até R$ 50 mil

Recursos são do Fundo Estadual de Calamidade Pública
Agência Brasil
Publicado em 10/11/2025 - 12:27
São Paulo
Debris lies at a house, destroyed by the tornado that hit Rio Bonito do Iguacu, in southern Parana state, Brazil November 9, 2025. REUTERS/Priscila Ribeiro
© Priscila Ribeiro/Proibida reprodução

As famílias da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná, atingidas por uma forte tempestade no fim da tarde de sexta-feira (7), vão receber ajuda de até R$ 50 mil, segundo anúncio do governo do estado. No total, serão destinados à região afetada R$ 50 milhões. O dinheiro, segundo Hudson Teixeira, secretário estadual da Segurança Pública, é do Fundo Estadual de Calamidade Pública (Fecap).

Os recursos serão repassados diretamente às famílias e é um auxílio para a reconstrução de suas casas. A medida foi encaminhada à Assembleia Legislativa já no sábado (8) e votada em regime de urgência no domingo (9) pelos deputados estaduais.

Também está autorizada a reconstrução das escolas danificadas. Devido a toda a destruição nas instituições de ensino, a prova do Enem teve de ser adiada para outra data.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o interior do estado foi atingido por três tornados durante a tempestade de sexta-feira. A cidade de Rio Bonito do Iguaçu sofreu estragos em cerca de 90% de sua área urbana após a tempestade de categoria F3, com ventos que chegaram a até 250 quilômetros por hora. As milhares de pessoas desabrigadas estão em alojamentos disponibilizados pelo governo local.

Os municípios de Turvo e de Guarapoava também registraram o fenômeno, ambos de categoria F2.

No total, seis pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas, segundo informações da Defesa Civil.

Edição:
Fernando Fraga
Rio Bonito do Iguaçu paraná Tornado Tempestade
