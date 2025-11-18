logo ebc
Feriado do Dia da Consciência Negra leva arte e história às ruas de SP

Vários bairros da capital terão exposições, feiras e peças de teatro
Agência Brasil
Publicado em 18/11/2025 - 13:09
São Paulo
São Paulo (SP), 14/11/2025 – Feriado do Dia da Consciência Negra tem arte e história em SP Foto: Centro Cultural de São Paulo
© Centro Cultural de São Paulo

O feriado do Dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira (20), é inspiração para diversas atividades culturais e educativas em São Paulo. Exposições, feiras, peças de teatro e muita história se espalham por vários bairros parte da cidade. Veja:

Expo Internacional da Consciência Negra

A Expo Internacional da Consciência Negra ocorre nesta quarta-feira (19) e quinta-feira no Centro Cultural São Paulo, no bairro Vergueiro.

Com o tema Afrofuturismo, a feira gratuita promove educação antirracista e afroempreendedorismo.

O conceito do termo afrofuturismo propõe o planejamento de projetos futuros que contam com o protagonismo negro, e que reinterprete o passado sobre uma perspectiva afrocentrada.

O evento também celebra as transformações sociais conquistadas pela sociedade brasileira, principalmente aquelas vindas das comunidades negras, indígenas e de imigrantes.

O CCSP fica na rua Vergueiro, número 1.000, na Liberdade.

Samba, Censura e Resistência durante a Ditadura Militar

O Memorial da Resistência de São Paulo, na Santa Ifigênia, recebe na quinta-feira, às 14h, uma roda de conversa que debate e aponta a censura de letras de samba-enredo durante a ditadura civil-militar.

O encontro aborda o papel histórico do samba como expressão de resistência negra e popular, além do diálogo sobre memória, cultura e liberdade.

O evento Samba, Censura e Resistência durante a Ditadura Militar é uma iniciativa conjunta com a escola de samba Casa Verde, que participou do primeiro desfile organizado em São Paulo, em 1968, durante o período da ditadura.

A Casa Verde encontrou nos próprios arquivos, documentos originais que comprovam a censura nas letras de samba-enredo.

O Memorial da Resistência fica no Largo General Osório, número 66, em Santa Ifigênia.

Menino Mandela

Na Caixa Cultural São Paulo, localizada na Praça da Sé, a programação especial do feriado recebe o musical Menino Mandela e uma oficina de músicas tradicionais africanas.

O musical apresenta uma visão da infância do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. O líder político é símbolo de luta dos negros pelo fim do apartheid e vencedor do Prêmio Nobel da Paz.

A peça estará em cartaz de 20 a 23 e de 27 a 30 de novembro.

A oficina de músicas tradicionais africanas propõe uma imersão no universo de sons, ritmos, danças e brincadeiras típicas do continente africano.

Os participantes terão contato com instrumentos tradicionais, como o djembe (tambor da África Ocidental). A vivência ocorre nos dias 22 e 23 de novembro, sendo necessário realizar a inscrição gratuita no site da Caixa Cultural.

Casa Sítio da Ressaca

Localizado no bairro Jabaquara, a Casa Sítio da Ressaca é um dos mais antigos exemplares de arquitetura bandeirista da cidade. A partir desta terça-feira (18) e até 23 de novembro, o espaço fará uma visita temática sobre a presença negra na história da região.

A atividade Memórias de Ressaca: Presença Negra e Patrimônio Vivo mostra as transformações urbanas que moldaram a região desde as construções em taipa de pilão do século 18.

A atividade faz parte de um percurso com o Centro de Culturas Negras Mãe Sylvia de Oxalá e a Biblioteca Paulo Duarte que, juntos, formam um complexo cultural dedicado à valorização da identidade afro-brasileira.

O espaço fica na rua Nadra Raffoul Mokodsi, número 3, Jabaquara.

Beco do Pinto

No Centro Histórico, o Beco do Pinto sediará uma visita temática entre de hoje a domingo (23) com a atividade Passagens Negras: Rastros e Resistências no Beco do Pinto.

O espaço se transforma em um corredor de memória negra, onde vestígios arqueológicos e marcas do chão contam histórias de trabalho, deslocamento e resistência das populações afrodescendentes na São Paulo colonial e pós-colonial.

Literatura nas bibliotecas

As bibliotecas municipais terão contação de histórias Pequenas Notáveis: Caroline de Jesus, da Companhia Núcleo, até dia 28 de novembro.

A atividade procura relembrar a infância de umas das vozes mais importantes da literatura negra brasileira.

As apresentações ocorrem nas seguintes bibliotecas:

  • José Paulo Paes, na Penha, no dia 18;
  • Prestes Maia, em Santo Amaro, no dia 19;
  • Raul Bopp, na Aclimação, no dia 25;
  • Alceu Amoroso Lima, em Pinheiros, no dia 27; e
  • Álvaro Guerra, em Pinheiros, no dia 28.

 

