Fim de semana do Dia de Finados deve levar 600 mil a cemitérios do DF

Cerca de 600 mil visitantes deverão passar pelos seis cemitérios do Distrito Federal por conta do feriado do Dia de Finados, celebrado neste domingo (2). A movimentação corresponde ao acumulado dos últimos três dias, informou a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF). Os cemitérios do DF vão funcionar das 7h às 18h neste domingo.

A pasta promove neste período uma ação de acolhimento psicossocial e esclarecimento de informações sobre os serviços públicos funerários, com uma cartilha com orientações à população. As ações abrangem os cemitérios Planaltina, Sobradinho, Brazlândia, Gama, Taguatinga e Asa Sul.

Entre os informes da cartilha, por exemplo, está o sepultamento social. Têm direito ao benefício os responsáveis por um ente falecido cuja renda familiar seja igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa. Para isso, é necessário comparecer ao Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) ou Centro de Referência Especial e Assistência Social (CREAS) de sua Região Administrativa e solicitar o serviço.

A família que receber o auxílio por morte tem direito a todos os itens que forem fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, que podem ser: caixão, velório e sepultamento, incluindo transporte funerário, utilização de capela, pagamento de taxas e colocação de placa de identificação.

Confira abaixo os endereços dos cemitérios:

Campo da Esperança – 916 Sul, Plano Piloto

São Francisco de Assis – SOFHN, Área Especial, Taguatinga Norte

Cemitério do Gama – SOE, Quadra 3, Área Especial Cemitério, Setor Oeste

Cemitério de Sobradinho – AR 7, Área Especial Cemitério, Sobradinho II

Cemitério de Planaltina – SNO, Conjunto E, Área Especial Cemitério

Cemitério de Brazlândia – SNO, Quadra 6, Área Especial Cemitério.

Mais informações sobre os serviços cemiteriais podem ser obtidas pelos telefones da Subsecretaria de Assuntos Funerários (Suaf): (61) 2244-1124 ou (61) 98314-0615.