Frente fria derruba árvores e causa alagamentos no Rio de Janeiro

Queda de muro chegou a causar interrupção parcial do metrô
Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/11/2025 - 12:20
Rio de Janeiro
Frente fria traz tempestade, ventania e causa alagamentos no Rio de Janeiro. Acesso à Avenida Armando Lombardi com bolsão d'água prejudica o trânsito de veículos e pedestres na Barra da Tijuca.
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A frente fria que atua sobre as regiões Sul e Sudeste do país, e que provocou a formação de um tornado no Paraná, também causou problemas no Rio de Janeiro. O Centro de Operações e Resiliência da capital fluminense acionou estágio 2 de alerta, o que significa que alguns eventos climáticos estão impactando a rotina da cidade.

Foram registrados seis pontos de alagamento e 26 quedas de árvores. O caso mais grave foi a queda de um muro entre as estações Coelho Neto e Colégio do metrô, o que obrigou a interrupção parcial do serviço no início da manhã deste sábado (8). Neste momento, a circulação das composições é normal.

Os sistemas de monitoramento da prefeitura carioca chegaram a registrar rajadas de vento de até 77,7 quilômetros (km) na região do Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador. Apesar disso, o terminal opera normalmente.

Núcleos de chuva moderada e forte continuam sobre toda cidade, e há previsão de pancadas com raios e rajadas de vento para as próximas horas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mau tempo se deve a um sistema frontal que se formou na Argentina e chegou ao Sul do Brasil nesta sexta-feira (7). O núcleo desse sistema atravessou a Região Sul e chegou ao Sudeste na manhã de hoje.

A frente fria favorece a ocorrência de tempestades e rajadas de vento nos estados do Sul e também em São Paulo, no Rio de Janeiro e em partes de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Edição:
Aécio Amado
frente fria Rio de Janeiro Alagamentos Metrô do Rio Inmet Prefeitura carioca
