Frente fria deve causar temporais e rajadas de vento em SC

Fenômeno está associado a ciclone localizado na Argentina e Uruguai
Agência Brasil
Publicado em 14/11/2025 - 13:31
Brasília
Chuvas em Santa Catarina – Estradas do Meio Oeste estão interditadas devido às fortes chuvas que assolam a região. Foto: Julio Cavalheiro/Arquivo Secom
© Julio Cavalheiro/Arquivo Secom

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu alerta para a ocorrência de temporais acompanhados por raios, rajadas de vento, chuva intensa e queda de granizo, entre domingo (16) e segunda-feira (17). Os eventos se darão em razão da aproximação e avanço de uma frente fria, que está a associada a um ciclone localizado sobre o Oceano Atlântico, entre o Uruguai e o centro da Argentina. 

A Defesa Civil ressalta que, apesar de ser influência de um ciclone, as condições meteorológicas são “bem diferentes do tempo severo registrado na última sexta-feira (7), em que o processo de formação do ciclone ocorreu sobre a Região Sul do Brasil”. Na última semana, sete mortes foram registradas no Paraná e no Rio Grande do Sul após a passagem de três ciclones.  

De acordo com a Defesa Civil, os temporais previstos para este final de semana oferecem risco moderado a alto para destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores, alagamentos e enxurradas pontuais. 

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

O órgão informa que eles devem ter início na tarde de domingo (16) em áreas do grande oeste e planaltos de Santa Catarina, devido ao calor e à umidade, antes de a frente fria se aproximar.  

“Entre o final da tarde e a noite, com a aproximação da frente fria, os temporais ganham força no oeste e sul catarinense, na divisa com o Rio Grande do Sul. Entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira (17), os temporais se espalham para as demais regiões do estado”, informa a Defesa Civil em nota.  

Em caso de temporal e rajadas de vento, o órgão recomenda: 

Durante temporais, busque um local abrigado, longe de janelas e objetos que possam ser arremessados. 

Em caso de ventos fortes, evite transitar e não se abrigue próximo a árvores, placas, muros e postes de energia. 

Em caso de chuva intensa com alagamentos, jamais atravesse ruas alagadas ou pontes e pontilhões submersos. 

Edição:
Graça Adjuto
frente fria temporais Santa Catarina SC Defesa Civil previsão
