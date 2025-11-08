logo ebc
Governo anuncia envio de equipes para região destruída por ciclone

Ministro Waldez Góes anunciou ajuda humanitária
Agência Brasil
Publicado em 08/11/2025 - 09:02
Brasília
Brasília (DF), 14/06/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, durante ativação do novo sistema Defesa Civil Alerta na região Nordeste.
© Antônio Cruz/ Agência Brasil.

O governo federal anunciou o envio de equipes de ajuda humanitária e de apoio às ações de reconstrução dos municípios paranaenses atingidos por um forte ciclone. A declaração foi feita pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, por meio das redes sociais. 

Um dos municípios mais atingidos foi Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná. Até o momento, a Defesa Civil do estado registra quatro mortes e 432 feridos na cidade. Mais de 50% da área urbana do município foi afetada. Diversos imóveis, incluindo residências, comércios e prédios públicos, sofreram destelhamentos — muitos deles totais. Houve ainda colapsos estruturais, danos à malha viária e à rede elétrica, o que deixou parte da população sem energia.

O ministro afirmou que está em contato com os prefeitos de Rio Bonito do Iguaçu e de Laranjeiras para prestar orientações sobre os procedimentos para o decreto de situação de emergência.

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também se manifestou prestando solidariedade às famílias. "Este é um momento de união e de soma de esforços entre governos e sociedade para apoiar a população e reconstruir o que foi perdido", afirmou por meio das redes sociais.   

 

Paraná - 08/11/2025 - Ciclone extratropical causa destruição no Paraná; 60 mil casas estão sem energia. Foto reprodução vídeo.
Ciclone causa destruição, deixa 4 mortos e 400 feridos no Paraná
Lílian Beraldo
