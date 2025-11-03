logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Governo fará leilão para comprar equipamentos de transmissão digital 

Pregão eletrônico permitirá adesão de emissoras públicas à RNCP
EBC
Publicado em 03/11/2025 - 15:16
Brasília
Brasília (DF), 26/07/2023, Torre de TV Digital de Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou o Aviso de Licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 90014/2025 – UASG 201057, cujo objeto é a aquisição de equipamentos e soluções completas em sistemas de transmissão de TV digital padrão ISDB-Tb. O processo inclui entrega, instalação, configuração, ativação e treinamento técnico.

A iniciativa integra a estratégia de expansão do sinal de rádio e TV da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e de outras emissoras públicas, resultando na criação de uma Mega Ata de Registro de Preço. O instrumento permitirá a adesão de parceiros públicos da RNCP e da Rede Legislativa, facilitando futuras aquisições com condições unificadas e conformidade técnica com os padrões de engenharia da EBC.

O edital está disponível no Portal de Compras do Governo Federal e pode ser acessado clicando aqui.

A abertura das propostas está marcada para o dia 17 de novembro de 2025, às 9h30. Na página oficial, é possível consultar informações detalhadas sobre o processo, baixar documentos técnicos e acompanhar o andamento do certame.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Rádio

Na próxima semana, será publicada a Ata de Rádio, seguindo o mesmo modelo e permitindo a adesão das emissoras interessadas em ampliar ou atualizar seus sistemas de radiodifusão.

A expectativa é que, em dezembro, as afiliadas possam iniciar o processo de adesão à Ata, fortalecendo a infraestrutura da comunicação pública em todo o país.

Relacionadas
Fortaleza (CE), 31/10/2025 - EBC e FUNTELC inauguram a Rádio Ceará 87.1 FM em Fortaleza. Foto: Thiago Gaspar/Governo do Ceará
Rádio Ceará é nova emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública
Edição:
Sabrina Craide
EBC RNCP Rede Nacional de Comunicação Pública Emissoras Públicas Comunicação Pública
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Trabalhadores da construção civil
Economia Caixa abre nesta segunda contratações do programa Reforma Casa Brasil
seg, 03/11/2025 - 17:09
Rio de Janeiro (RJ), 01/03/2024 - Bia Nunes, presidente da Acquilerj, fala durante o Seminário Quilombola Nego Bispo, na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, centro da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Povos de terreiros e quilombolas fazem encontro em paralelo à COP30
seg, 03/11/2025 - 16:52
Ancelotti faz convocação para dois últimos amistosos da seleção brasileira masculina em 2025 - em 03/11
Esportes Carlo Ancelotti convoca seleção para dois últimos amistosos de 2025
seg, 03/11/2025 - 16:32
Ceará (CE) 20.06.2024 - Cerimônia de entrega de Unidades Habitacionais do Minha Casa, Minha Vida no Residencial Cidade Jardim III. Fortaleza - CE. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Meio Ambiente Caixa lança plataforma para redução de CO₂ em projetos habitacionais
seg, 03/11/2025 - 16:14
Brasília (DF), 09/06/2025 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes começa a ouvir os réus do núcleo 1 na ação da trama golpista, os interrogatórios ocorrerão presencialmente na sala de julgamentos da primeira turma da corte Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Mauro Cid passa por audiência no STF e retira tornozeleira eletrônica
seg, 03/11/2025 - 15:21
Rio de janeiro 24-03-2024. Marielle Franco. Reprodução Mídias Socias.
Direitos Humanos Harvard homenageia Marielle Franco com a Medalha W.E.B. Du Bois
seg, 03/11/2025 - 15:19
Ver mais seta para baixo