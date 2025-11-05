logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Justiça homologa recuperação judicial da SuperVia

Malha ferroviária opera em 12 municípios do Rio
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/11/2025 - 08:41
Rio de Janeiro
Trens Supervia Rio de Janeiro
© Henrique Freire/Governo do Rio de Janeiro

O aditivo ao plano de recuperação judicial da Supervia, concessionária do serviço de trens do Rio de Janeiro, foi homologado nessa terça-feira (4) pela 6ª Vara Empresarial da Capital. A medida resolve questões necessárias para a transição do serviço e criação de um fundo, o que facilitará a venda de ativos da concessionária separadamente.

Na decisão, a Vara Empresarial destacou a importância das medidas adotadas quando, há pouco mais de um ano, se noticiava a insolvência do Grupo Supervia que ameaçava jogar o sistema ferroviário em um abismo.

“Diversos fatores, inclusive o insistente chamado do juízo à composição, revigoraram nos envolvidos o espírito público e os trouxeram de volta à mesa de negociações para garantir a continuidade do serviço”, disse o juiz da 6ª Vara Empresarial, Victor Agustin Cunha Torres, na decisão.

O juízo autorizou a criação e alienação da UPI Ferroviária (Unidade Produtiva Isolada), que é um conjunto de bens, direitos e ativos que pode ser vendido separadamente, sem que o comprador adquira as dívidas ou passivos da empresa em recuperação judicial. Essa estratégia visa a preservar a atividade econômica e os empregos, permitindo a continuidade da operação por um novo investidor. 

O magistrado determinou, ainda, que os controladores deverão reverter, em favor do Fundo Supervia, os rendimentos líquidos da conta Escrow, que é uma conta de custódia intermediária que mantém fundos em espera.

Verba

“O Estado do Rio de Janeiro, a fim de parear esse investimento e como condição essencial para a estruturação da UPI, deverá reverter também ao Fundo Supervia R$ 10 milhões abatidos do total de R$ 70 milhões que reservara ao pagamento de verbas trabalhistas em favor do novo operador até a consolidação efetiva da transição”, escreveu o juiz em outro trecho da decisão.

Em outubro de 2024, a Supervia alertou para a possibilidade de falência. Em meio à crise, a alternativa de alienação da UPI Ferroviária foi levantada. Isso permitiria que um novo operador assumisse o sistema ferroviário, garantindo a continuidade do serviço, enquanto os passivos da Supervia seriam tratados na recuperação judicial, o que acaba de ser determinado pela justiça.

O plano de restruturação viabiliza a previsão de futura extinção do contrato de concessão e transferência da operação. O aditivo aprovado formaliza as condições de transferência da operação ferroviária via UPI Ferroviária. A medida garante o atendimento aos princípios da preservação da empresa e da continuidade do serviço público essencial.

A malha ferroviária da SuperVia opera em 12 municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, com 270 km de extensão, 104 estações e oito ramais. Atualmente, a empresa transporta em média 300 mil passageiros por dia útil.

Relacionadas
Trens Supervia Rio de Janeiro
TJRJ homologa acordo entre governo do estado do Rio e SuperVia
Rio de Janeiro (RJ), 28/04/2023 - Trens urbanos da Supervia. Controladora da Supervia desiste da gestão do sistema de trens metropolitanos do Rio de Janeiro. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
BNDES executa dívida da Supervia de R$ 1,3 bilhão
Edição:
Kleber Sampaio
Supervia recuperação judicial Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Democratic candidate for New York City mayor, Zohran Mamdani poses for a photo, during the New York City mayoral election, at the PS 20 The Clinton Hill School, in the Brooklyn borough of New York City, U.S., November 4, 2025. REUTERS/Kylie Cooper TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Zohran Mamdani, democrata e muçulmano, é eleito prefeito de Nova York
qua, 05/11/2025 - 09:11
Trens Supervia Rio de Janeiro
Geral Justiça homologa recuperação judicial da SuperVia
qua, 05/11/2025 - 08:41
São Paulo- 03/11/2025 - Rádio Nacional acompanha São Paulo e Flamengo ao vivo nesta quarta. Arte/ Rádio Nacional
Esportes Rádio Nacional acompanha São Paulo e Flamengo ao vivo nesta quarta
qua, 05/11/2025 - 08:30
Comunidade de Paracatu, distrito de Mariana, atingida pelo rejeito após o desastre do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana.
Direitos Humanos Filme Rejeito aborda violência que a mineração leva a cidades mineiras
qua, 05/11/2025 - 08:26
São Paulo (SP), 04/11/2025 - Exposição Ona Irin. Foto: Sesc-SP/Divulgação
Cultura Exposição em São Paulo mostra a arte da joalheria africana
qua, 05/11/2025 - 08:02
Brasília (DF), 14/10/2025 - Indígenas fazem protesto em frente ao prédio onde está sendo realizada a Pré-Cop30. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente Da Eco92 à COP30: a trajetória de enfrentamento à mudança do clima
qua, 05/11/2025 - 07:58
Ver mais seta para baixo