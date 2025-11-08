logo ebc
Lula presta solidariedade a famílias de vítimas de tornado no Paraná

Ventos chegaram a 250km/h na cidade de Rio Bonito do Iguaçu
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/11/2025 - 11:47
Brasília
Belém (PA), 07/11/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes de recebe o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade às famílias das vítimas que morreram com a passagem de um tornado por municípios do centro-sul do Paraná, nesta sexta-feira (7).

“Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas”, diz mensagem publicada nos perfis oficiais de Lula nas redes sociais.

Ao menos seis pessoas morreram com a passagem do tornado, cinco em Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava. Foram contabilizados 432 feridos e duas pessoas estão desaparecidas.  

A tempestade foi classificada como tornado de categoria F3 com ventos que chegaram a até 250 quilômetros por hora, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Dados da Defesa Civil apontam que 90% da área urbana de Rio Bonito do Iguaçu sofreu algum tipo de estrago. O município tem 14 mil habitantes e fica a cerca de 400 quilômetros de Curitiba.

Lula anunciou o envio de uma equipe para a região liderada pela ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e pelo ministro interino da Saúde, Adriano Massuda, junto com técnicos da Defesa Civil.

“Técnicos da Defesa Civil Nacional especializados em ajuda humanitária e reconstrução já estão a caminho das cidades, e profissionais da Força Nacional do SUS prestarão auxílio à população e às equipes do governo paranaense envolvidas no resgate e no auxílio às vítimas”, afirmou Lula em postagem nas redes sociais.

Na rede social X, a Hoffmann disse que é hora de soma de esforços. “A missão é levar apoio do governo do Brasil às vítimas do tornado que atingiu cidades na região, com socorro e ajuda humanitária, além de iniciar os procedimentos para auxiliar na reconstrução”.

O governador do estado, Ratinho Junior, decretou estado de emergência para facilitar a reconstrução dos locais atingidos pela tempestade. “Em Rio Bonito do Iguaçu praticamente as pessoas hoje não tendo aonde dormir mais. Nós já estamos preparando desde ontem à noite alojamentos”.

