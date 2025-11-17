logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mãe denuncia agressão a menino brasileiro em escola de Portugal

Criança de 9 anos teve dois dedos parcialmente amputados
Pedro Peduzzi* - repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/11/2025 - 16:38
Brasília

Um menino brasileiro de 9 anos sofreu uma amputação parcial de dois dedos em uma escola de Portugal. Tanto a mãe do garoto quanto políticos do país suspeitam que o caso pode se tratar de uma agressão motivada por xenofobia e racismo. 

O caso ocorreu em Cinfães, no dia 10 de novembro, na Escola Básica Fonte Coberta, que teria dito à mãe do menino que o ferimento ocorreu por acidente.

Relatos da mãe da criança indicam que estudantes praticavam bullying contra seu filho e teriam usado a porta do banheiro para pressionar os dedos da criança, amputando-os parcialmente.

O caso chamou a atenção da mídia portuguesa, levando a coordenadora do Bloco da Esquerda (BE), Mariana Mortágua, a questionar o Ministério da Educação de Portugal sobre a possibilidade de se tratar de mais um caso de racismo e xenofobia nas escolas daquele país.

Presidente da Câmara Municipal de Cinfães, Carlos Cardoso disse ter conversado com um diretor da escola, e que ele teria assegurado já estar em curso um processo interno para averiguar o caso.

A Comissão de Proteção de Criança e Jovens de Cinfães informou que vai analisar a situação “de acordo com a lei de promoção e proteção de crianças e jovens”.

Relato da mãe

A mãe do menino, Nívea Estevam, usou as redes sociais para denunciar o caso. Ela disse que foi contatada pela escola, que classificou o caso como um acidente. 

Nívea contatou a polícia pública portuguesa para denunciar o caso, uma vez que seu filho estava sob responsabilidade da escola no momento do ocorrido. 

A mãe afirma ter sido muito mal atendida pelos policiais, principalmente após ter informado sobre a possibilidade de se tratar de um caso de racismo, uma vez que seu filho é negro.

O policial, então, teria batido na mesa e dito que não iria tolerar que se falasse em racismo ou xenofobia, porque todos seriam iguais em Portugal, e que se a escola havia dito que foi algo acidental, é porque, de fato, teria sido um acidente.

Itamaraty

Procurado pela Agência Brasil, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que “permanece à disposição para prestar a assistência consular cabível".

O Itamaraty, no entanto, esclarece que, por questões legais, não pode divulgar informações pessoais de cidadãos que requisitam serviços consulares e que tampouco fornece detalhes sobre a assistência prestada a brasileiros.

*Com informações da RTP.

Relacionadas
Lisboa, 23/10/2025 - Cidade de Lisboa. Foto: Faculdade de Lisboa/Divulgação
Saiba como nova lei dos estrangeiros afeta brasileiros em Portugal
Belém (PA), 11/11/2025 - Indígenas na área da Green Zone (Área Verde), na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Crianças na COP: "As gerações passadas já falharam com a gente"
Brasília - O Colégio Maristinha de Brasília verifica se o peso das mochilas está adequado e orienta os pais sobre os cuidados necessários para evitar o peso excessivo (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Alunos que sofrem bullying têm pior desempenho em prova internacional
Edição:
Vinicius Lisboa
Portugal Itamaraty Ministério das Relações Exteriores Racismo Xenofobia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 07/10/2025 – A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, toma café da manhã com jornalistas. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Meio Ambiente Na COP, Brasil anuncia iniciativa global para proteção de terras
seg, 17/11/2025 - 17:54
Rio de Janeiro (RJ), 17/11/2025 – Chegada do Robô Da Vinci XI ao Instituto Nacional de Câncer (Inca). Frame INCA
Saúde Inca ganha primeiro centro de treinamento em cirurgia robótica do SUS
seg, 17/11/2025 - 17:39
Esplanada dos Ministérios (Arquivo/Agência Brasil)
Política Governo publica lei que torna comunicação pública mais clara e simples
seg, 17/11/2025 - 16:59
Belém (PA), 17/11/2025 - Dia da Juventude na COP30: Jovem Campeã do Clima recebe 30 crianças em diálogo sobre ação climática. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente COP30: crianças participam de negociações em dia dedicado à infância
seg, 17/11/2025 - 16:41
Logo da Agência Brasil
Geral Mãe denuncia agressão a menino brasileiro em escola de Portugal
seg, 17/11/2025 - 16:38
Erling Haaland e colegas da seleção da Noruega comemoram após vitória sobre a Itália pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo 16/11/2025 REUTERS/Claudia Greco
Esportes Haaland, a força incansável por trás do sonho da Noruega no Mundial
seg, 17/11/2025 - 16:28
Ver mais seta para baixo