Marina Silva é convidada da estreia de Brasil no Mundo, na TV Brasil

Neste domingo, às 19h30, a ministra conversa sobre negociações da COP
TV Brasil
Publicado em 07/11/2025 - 19:35
Brasília
Brasília (DF) 31/10/2025 - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva durante entrevista sobre a Cúpula do Clima de Belém (6 e 7 de novembro) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, é a primeira convidada do programa Brasil no Mundo que estreia neste domingo (9) na TV Brasil. A entrevista ocorre em Belém onde tem início no dia seguinte a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

O novo programa, que irá tratar de política internacional, será exibido sempre às 19h30 de domingo, com os jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, além de um convidado. Por uma hora, o programa vai debater temas em destaque no cenário internacional durante a semana. 

A ministra Marina Silva acompanha as negociações da COP30 e trará informações sobre as expectativas do Brasil para as negociações que ocorrem dos dias 10 a 21 de novembro.

O programa terá três apresentadores fixos que conversarão com um convidado. Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo atuado na Globo por 26 anos, como correspondente em Nova York entre outras funções. O jornalista Jamil Chade trabalha há 20 anos como correspondente de diversos veículos no escritório da ONU em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, Guardian e veículos brasileiros. Já Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos, como Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo. Já fez reportagens in loco na África, Oriente Médio, Rússia e América Latina. 

Marina Silva Brasil no mundo
