Mega-Sena acumula e pagará R$ 41 milhões dia 4
Números sorteados nesse sábado: 09 – 18 – 28 – 34 – 38 – 57
Agência Brasil
Publicado em 02/11/2025 - 09:11
Brasília
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2935 da Mega-Sena, realizado nesse sábado (1º). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 41 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 09 – 18 – 28 – 34 – 38 – 57.
45 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 48.378,50 cada
Além disso, 3.341 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.074,08 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (1ª), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
