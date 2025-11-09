logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 67 milhões

Números sorteados foram 10 - 14 - 15 - 35 - 44 e 56
Agência Brasil
Publicado em 09/11/2025 - 09:40
Brasília
Bilhetes de aposta da mega-sena
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, sorteadas na noite desse sábado (8) em São Paulo,

O prêmio do Concurso 2.938 ficou acumulado em R$ 67 milhões. Os números sorteados foram: 10 - 14 - 15 - 35 - 44 - 56.

Cinco apostadores acertaram cinco dezenas e receberão, cada um, R$ R$ 44.047,10.

Os 4.955 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 952,43.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (11).

As apostas podem ser feitas até o dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.

Relacionadas
Trabalhador movimenta botijões de gás de cozinha em distribuidora em São Paulo (SP) 02/05/2006 Reuters/Caetano Barreira/Proibida reprodução
Caixa credencia revendedoras para o programa Gás do Povo
Ceará (CE) 20.06.2024 - Cerimônia de entrega de Unidades Habitacionais do Minha Casa, Minha Vida no Residencial Cidade Jardim III. Fortaleza - CE. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Caixa lança plataforma para redução de CO₂ em projetos habitacionais
Edição:
Graça Adjuto
Mega-Sena Caixa Loteria
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 13/10/2025 - O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, participa da abertura da Pré-COP30. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Meio Ambiente Carta final de cúpula pede que Belém seja início de novo ciclo de ação
dom, 09/11/2025 - 11:02
Brasília - 07/11/2025 - Instituições firmam acordo de preservação da memória afro-brasileira. Fotos Acervo Ipeafro
Direitos Humanos Cartazes históricos do movimento negro serão digitalizados e expostos
dom, 09/11/2025 - 10:27
Belém (PA), 07/11/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes de recebe o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política Lula participa de cúpula da Celac na Colômbia
dom, 09/11/2025 - 10:26
Rio de Janeiro (RJ), 31/10/2025 - Moradores, familiares e representantes da sociedade civil se reúnem na comunidade da Vila Cruzeiro para manifestação de repúdio à Operação Contenção que deixou 121 mortos. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Proteção de adolescentes desafia conselhos tutelares após megaoperação
dom, 09/11/2025 - 10:00
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 67 milhões
dom, 09/11/2025 - 09:40
Brasília (DF), 22/08/2025 - Pessoa no Parque da Cidade com o calor e a baixa umidade. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Saúde Efeitos das mudanças do clima agravam alergias, diz especialista
dom, 09/11/2025 - 09:15
Ver mais seta para baixo