Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões

Números sorteados foram: 04 - 07 - 09 - 15 - 29 - 32
Agência Brasil
Publicado em 04/11/2025 - 21:27
Brasília
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.936 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (4). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 48 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 04 - 07 - 09 - 15 - 29 - 32

  • 61 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 34.125,04 cada
  • 5.298 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 647,65 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (6), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
