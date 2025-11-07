logo ebc
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 55 milhões

Números sorteados foram: 12 - 17 - 26 - 34 - 44 - 52
Agência Brasil
Publicado em 06/11/2025 - 21:25
Brasília
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.937 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (6). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 12 - 17 - 26 - 34 - 44 - 52

  • 68 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 32.512,40 cada
  • 4.467 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 815,81 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (8), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
