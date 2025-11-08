Geral
Mega-Sena acumulada sorteia R$ 55 milhões neste sábado
Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 08/11/2025 - 07:20
Brasília
Versão em áudio
As seis dezenas do concurso 2.938 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 55 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
As apostas podem ser feitas até as 20h30h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
