Geral
Mega-Sena: prêmio de R$ 27 milhões será sorteado neste sábado
Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 29/11/2025 - 08:30
Brasília
Versão em áudio
As seis dezenas do concurso 2.945 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 27 milhões.
Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Mais notícias
Geral Mega-Sena: prêmio de R$ 27 milhões será sorteado neste sábado
sab, 29/11/2025 - 08:30
Esportes Palmeiras e Flamengo decidem 1º tetra brasileiro na Libertadores
sab, 29/11/2025 - 07:05
Esportes Brasileirão: Neymar marca, Santos vence e deixa zona de rebaixamento
sab, 29/11/2025 - 00:00
Economia Governo libera R$ 501,4 milhões para Ministério das Cidades
sex, 28/11/2025 - 22:05
Geral Delegado assume Secretaria de Segurança em SP no lugar de Derrite
sex, 28/11/2025 - 21:58
Economia BC fecha cerco a contas-bolsão e regulamenta serviços bancários
sex, 28/11/2025 - 21:48