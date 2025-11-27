Geral
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões
Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 27/11/2025 - 10:19
Brasília
Versão em áudio
As seis dezenas do concurso 2.944 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Mais notícias
Geral Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões
qui, 27/11/2025 - 10:19
Educação Pé-de-Meia: nascidos em julho e agosto recebem 9ª parcela
qui, 27/11/2025 - 10:17
Internacional Centenas ainda estão desaparecidos após incêndio em Hong Kong
qui, 27/11/2025 - 09:42
Justiça MP do Rio pede afastamento de gestores do Rioprevidência
qui, 27/11/2025 - 09:20
Direitos Humanos Crise climática expõe presos a ambientes insalubres, alerta DPU
qui, 27/11/2025 - 09:01
Educação PND 2025: reaplicação para casos autorizados pelo Inep será domingo
qui, 27/11/2025 - 08:32