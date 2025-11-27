logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 27/11/2025 - 10:19
Brasília
Bilhetes de aposta da mega-sena
© Marcello Casal JrAgência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.944 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp 

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Edição:
Aécio Amado
Mega-Sena Concurso 2.944 Loterias Caixa[scald=286804:sdl_editor_representation]
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões
qui, 27/11/2025 - 10:19
Brasília (DF), 19/02/2025 - Programa Pé-de-Meia. Alunos da escola CED619 da Samambaia. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Pé-de-Meia: nascidos em julho e agosto recebem 9ª parcela
qui, 27/11/2025 - 10:17
Incêndio em prédios de Hong Kong 26/11/2025 REUTERS/Tyrone Siu
Internacional Centenas ainda estão desaparecidos após incêndio em Hong Kong
qui, 27/11/2025 - 09:42
Promotores de Justiça do MPRJ falam sobre a Operação Calígula
Justiça MP do Rio pede afastamento de gestores do Rioprevidência
qui, 27/11/2025 - 09:20
Brasília – Obras da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Brasília, dentro do Complexo Penitenciário da Papuda (Valter Campanato/Agência Brasil)
Direitos Humanos Crise climática expõe presos a ambientes insalubres, alerta DPU
qui, 27/11/2025 - 09:01
Logo da Agência Brasil
Educação PND 2025: reaplicação para casos autorizados pelo Inep será domingo
qui, 27/11/2025 - 08:32
Ver mais seta para baixo