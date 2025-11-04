Geral
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 41 milhões
Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 04/11/2025 - 08:34
Brasília
Versão em áudio
As seis dezenas do concurso 2.936 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 41 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Relacionadas
Apostas para a Mega da Virada começam neste sábado
Mais notícias
Internacional Morre aos 84 anos ex-vice-presidente dos EUA Dick Cheney
ter, 04/11/2025 - 11:03
Política TSE julga hoje processo que pede cassação do governador do Rio
ter, 04/11/2025 - 10:40
Economia Produção industrial recua 0,4% em setembro, mostra IBGE
ter, 04/11/2025 - 10:26
Internacional UE realiza negociações de última hora para definir nova meta climática
ter, 04/11/2025 - 09:48
Internacional Furacão Melissa: cerca de 120 mil pessoas seguem desalojadas em Cuba
ter, 04/11/2025 - 09:46
Geral Polícia de SP faz operação contra receptação de celulares roubados
ter, 04/11/2025 - 09:20