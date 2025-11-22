Geral
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio estimado em R$ 10 milhões
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 22/11/2025 - 12:44
Brasília
As seis dezenas do concurso 2.942 da Mega-Sena serão sorteadas neste sábado (22), a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 10 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país ou pela internet. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
