Mega-sena volta a acumular e pode pagar R$ 18 milhões na próxima terça

Números sorteados foram 12, 30, 40, 46, 54 e 60
Agência Brasil
Publicado em 23/11/2025 - 09:09
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhum apostador venceu o concurso nº 2.942 da Mega-Sena deste sábado (22). Foram sorteados os números 12, 30, 40, 46, 54, 60. Segundo estimativa da Caixa, o concurso da próxima terça-feira (25) deverá pagar R$ 18 milhões.

Vinte e seis apostas acertaram a quina e vão receber prêmio de R$ 80,2 mil. A quadra saiu para 2.092 apostadores, que receberão prêmio de R$ 1.643,73.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 4,50. Nesse caso, a chance de acerto (probabilidade estatística) é de uma em mais de 50 milhões.

Habitualmente, os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados, mas a Caixa também promove as “Mega-Semanas”, quando realiza três concursos - às terças, quintas e sábados.

No último concurso da Mega-Sena, a Caixa arrecadou mais de R$ 52,3 milhões. O site do banco mostra como o valor arrecadado com as apostas é repassado ao governo federal para financiamento de despesas como a seguridade social (17,32%) e o Fundo Nacional de Segurança Pública (9,26%), entre outras. O total dos prêmios corresponde a 43,35% do valor arrecadado.

Mega-Sena loterias Caixa
