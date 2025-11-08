logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Número de feridos chega a 750 após passagem de tornado pelo Paraná

Cidade está praticamente destruída, diz prefeito
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/11/2025 - 14:31
Brasília
Paraná 08/11/2025 - Ciclone extratropical causa destruição no Paraná; 60 mil casas estão sem energia. Foto: Jonathan Campos/AEN
© Jonathan Campos/AEN

O governo do Paraná informou que, até o início da tarde deste sábado (8), 750 pessoas foram atendidas em unidades de Saúde do estado em decorrência da passagem de um tornado por cidades paranaenses. O fenômeno provocou a morte de seis pessoas.

O município mais atingido foi Rio Bonito do Iguaçu, que fica a cerca de 400 quilômetros de Curitiba. Dados da Defesa Civil paranaense estimam que até 90% da área urbana da cidade foram atingidos.

Segundo as informações oficiais, a maior parte dos feridos foi atendida em duas unidades hospitalares, uma unidade básica de saúde (UBS) e uma faculdade de Laranjeiras do Sul.

Casos mais graves estão sendo encaminhados para o Hospital Universitário de Cascavel e para o Hospital Regional de Guarapuava. Quatro pessoas precisaram passar por cirurgia.

Em Rio Bonito do Iguaçu, “as estruturas de saúde elas estão todas colapsadas”, disse o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto. Segundo o gestor, apenas um centro de saúde da cidade está aberto. “Um grande movimento das prefeituras do entorno somou uma força tarefa para manter funcionando”, acrescentou o secretário.

Tornado

O fenômeno climático atingiu a região Centro-Sul do Paraná na noite de sexta-feira e foi classificado como tornado de categoria F3, com ventos de até 250 quilômetros por hora, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

O governador do Paraná, Ratinho Jr., foi para a cidade de manhã cedo. Além dos esforços para o atendimento de desabrigados e feridos, ele anunciou uma parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) para agilizar o levantamento dos estragos e antecipar os esforços de reconstrução.

O número total de desabrigados ainda não foi calculado pelas autoridades.

“Agora vamos realizar esse levantamento para que possamos ajudá-las de alguma forma, seja com linhas de crédito, seja com apoio para reconstrução ou para cobrir prejuízos em diversos setores. A cidade está praticamente destruída, o que torna impossível fazer um levantamento detalhado neste momento”, disse o prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, Sezar Augusto Bovino.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também anunciou o envio imediato de equipes da Defesa Civil Nacional especializadas no trabalho de acolhimento das vítimas e de reconstrução. Ele enviou a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para acompanhar os trabalhos no local. 

Relacionadas
Paraná 08/11/2025 - Ciclone extratropical causa destruição no Paraná; 60 mil casas estão sem energia. Foto reprodução vídeo.
Tornado destrói 90% de Rio Bonito do Iguaçu (PR) e causa seis mortes
Belém (PA), 07/11/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes de recebe o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Lula presta solidariedade a famílias de vítimas de tornado no Paraná
Paraná 08/11/2025 - Ciclone extratropical causa destruição no Paraná; 60 mil casas estão sem energia. Foto: Jonathan Campos/AEN
Após tornado, Enem é suspenso em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná
Edição:
Aline Leal
tornado no Paraná Rio Bonito do Iguaçu paraná Tornado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Paraná 08/11/2025 - Ciclone extratropical causa destruição no Paraná; 60 mil casas estão sem energia. Foto: Jonathan Campos/AEN
Geral Número de feridos chega a 750 após passagem de tornado pelo Paraná
sab, 08/11/2025 - 14:31
Paraná 08/11/2025 - Ciclone extratropical causa destruição no Paraná; 60 mil casas estão sem energia. Foto: Jonathan Campos/AEN
Educação Após tornado, Enem é suspenso em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná
sab, 08/11/2025 - 13:26
Rio Grande do Sul - Grupo de operações da Força Nacional do SUS, em Canoas. 14.05.2024 - Fotos: Ivan Matos/MS
Saúde Ministério da Saúde envia Força Nacional do SUS ao Paraná após tornado
sab, 08/11/2025 - 13:22
Fachada do instituto nacional de meteorologia (INMET), em Brasília.
Geral Após tornado, massa fria deve derrubar temperaturas no Paraná
sab, 08/11/2025 - 13:04
Frente fria traz tempestade, ventania e causa alagamentos no Rio de Janeiro. Acesso à Avenida Armando Lombardi com bolsão d'água prejudica o trânsito de veículos e pedestres na Barra da Tijuca.
Geral Frente fria derruba árvores e causa alagamentos no Rio de Janeiro
sab, 08/11/2025 - 12:20
Programa de rádio francês gravado no Festival Nosso Futuro, em Salvador.
Meio Ambiente Justiça climática e combate à desinformação dominam fórum na Bahia
sab, 08/11/2025 - 12:06
Ver mais seta para baixo