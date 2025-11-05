logo ebc
Operação fecha 49 postos no MA, PI e TO por lavagem de dinheiro do PCC

Grupo utilizava empresas de fachada para lavar capital ilícito
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/11/2025 - 09:45
Brasília
Brasília (DF) 05/11/2025 – Operação Carbono Oculto 86 revela infiltração do PCC no mercado de combustíveis no Piauí. Foto: SSP-PI/Divulgação
© SSP-PI/Divulgação

Policiais civis deflagraram nesta quarta-feira (5) a Operação Carbono Oculto 86, que investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis.

Pelo menos 49 postos de combustível foram interditados em três estados: Piauí, Maranhão e Tocantins.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) informou que o grupo utilizava uma complexa estrutura de empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para lavar capitais ilícitos, fraudar o mercado de combustíveis e ocultar patrimônio.

“A investigação revelou interconexão direta entre empresários locais e os mesmos fundos e operadores financeiros investigados pela Operação Carbono Oculto, que integrou Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público de São Paulo e PM [Polícia Militar] paulista para desarticular um esquema nacional de lavagem de dinheiro de organizações criminosas.”

Ainda de acordo com a SSP-PI, os 49 postos de combustíveis interditados estão localizados nos seguintes municípios do Piauí: Teresina, Lagoa do Piauí, Demerval Lobão, Miguel Leão, Altos, Picos, Canto do Buriti, Dom Inocêncio, Uruçuí, Parnaíba e São João da Fronteira.

No Maranhão, os estabelecimentos ficavam nas cidades de Peritoró, Caxias, Alto Alegre e São Raimundo das Mangabeiras; além de São Miguel do Tocantins.

 

Edição:
Denise Griesinger
Operação Carbono Oculto 86 Maranhão Tocantins Piauí
