logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Padre e mais 2 pessoas morrem em desabamento em Salvador

Polícia vai investigar o que causou queda da laje
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/11/2025 - 17:25
Brasília

O desabamento de parte de uma varanda em Salvador provocou a morte de três pessoas e deixou oito feridos, na noite de sábado (8). O padre Carlos Augusto da Cruz Silva, de 45 anos, está entre os mortos. Ele era vigário episcopal para o Serviço da Caridade e atuava na Paróquia Santos Cosme e Damião, na capital baiana.

Morreram também Darcy Anunciação, de 70 anos, e Ana Maria dos Santos, de 50, que eram fiéis da igreja do padre Carlos. 

As causas do desabamento serão apuradas em conjunto pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), pela Defesa Civil de Salvador e pela Polícia Civil, que vai instaurar inquérito para investigar as responsabilidades. Os órgãos vão apurar se a construção era irregular.

A Arquidiocese de Salvador se manifestou em notas sobre o que chamou de “tragédia” em relação às mortes do sacerdote e das outras duas vítimas. Segundo a arquidiocese, Carlos Augusto estava na casa de familiares quando a laje cedeu. A entidade religiosa afirma que ele demonstrou atenção especial aos pobres. 

Edição:
Lílian Beraldo
desabamento laje Salvador
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Belo Horizonte - 09/11/2025 -Cruzeiro empata com Flu e perde chance de colocar pressão nos líderes. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Esportes Cruzeiro empata com Flu e perde chance de colocar pressão nos líderes
dom, 09/11/2025 - 18:42
Brasília (DF), 09/07/2025 - O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, durante entrevista coletiva para anunciar a liberação de R$ 1 bilhão em recursos públicos para operações de microcrédito rural nas regiões Norte e Centro-Oeste, oriundos dos Fundos Constitucionais de Financiamento. O total de recursos disponíveis será de até R$ 500 milhões para o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e de até R$ R$ 500 milhões para o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO).. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Geral Ainda é impossível mensurar todos os danos do tornado, diz ministro
dom, 09/11/2025 - 18:28
Rio de Janeiro (RJ), 09/11/2025 – Candidatos chegam para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Universidade Santa Úrsula, em Botafogo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Após fazer o Enem, candidatos manifestam confiança e expectativa 
dom, 09/11/2025 - 18:13
Rio de Janeiro (RJ), 09/11/2025 – Candidatos chegam para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Universidade Santa Úrsula, em Botafogo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Enem 2025: entenda quem pode solicitar a reaplicação das provas
dom, 09/11/2025 - 17:33
Chile - 09.11.25 - - Parapan de Jovens Chile 2025. Final do Futebol de Cegos entre Brasil e Colômbia em Santiago, Chile. Foto: Alessandra Cabral/CPB
Esportes Brasil encerra Parapan de Jovens na liderança do quadro de medalhas
dom, 09/11/2025 - 17:33
Logo da Agência Brasil
Geral Padre e mais 2 pessoas morrem em desabamento em Salvador
dom, 09/11/2025 - 17:25
Ver mais seta para baixo