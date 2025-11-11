logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Paraná confirma sétima morte causada por tornados simultâneos

Maiores estragos foram registrados em Rio Bonito do Iguaçu
Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/11/2025 - 16:29
Brasília
Paraná 08/11/2025 - Ciclone extratropical causa destruição no Paraná; 60 mil casas estão sem energia. Foto: Ari Dias/AEN
© Ari Dias/AEN

A Secretaria de Saúde do Paraná confirmou, nesta terça-feira (11), a sétima morte associada à passagem de três tornados pelo estado, na sexta-feira (8). Segundo a pasta, a vítima José Eronildes de Almeida, de 70 anos de idade, morreu no sábado (9), na Unidade de Saúde Central de Rio Bonito do Iguaçu, por insuficiência cardíaca aguda.

Segundo os governos do Paraná e de Santa Catarina, seis diferentes tornados se formaram a partir das mesmas condições atmosféricas e atingiram, quase que simultaneamente, pelo menos seis cidades: Rio Bonito do Iguaçu, Turvo e Guarapuava, na região central do Paraná, e Dionísio Cerqueira, Xanxerê e Faxinal dos Guedes, em Santa Catarina.

Os maiores estragos foram registrados em Rio Bonito do Iguaçu, município de cerca de 14 mil habitantes, distante 400 quilômetros da capital paranaense, Curitiba. Das sete mortes já confirmadas no Paraná, seis ocorreram na cidade castigada por ventos estimados entre 300 km/h e 330 km/h que causaram estragos em ao menos 90% da área urbana.

A sétima morte já confirmada ocorreu na cidade de Guarapuava. De acordo com a Secretaria estadual de Saúde, ao menos 20 pessoas que precisaram de atendimento hospitalar permaneciam internadas até o início desta tarde: 11 em Guarapuava; seis em Laranjeiras do Sul e três em Cascavel. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Até o momento, a rede paranaense de saúde já fez 835 atendimentos a vítimas dos tornados, mobilizando a mais de 400 profissionais, entre socorristas do Samu e trabalhadores das unidades hospitalares, além de técnicos e estagiários de enfermagem e medicina e voluntários.

Além de decretar estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu, o governo paranaense homologou os decretos de situação de emergência de outras 32 cidades impactadas por eventos climáticos nas últimas duas semanas. Na semana anterior à passagem dos três tornados pelo estado, uma série de ocorrências meteorológicas adversas já tinham sido registradas no Paraná, como temporais, enxurradas, vendavais e chuvas de granizo.

As cidades que tiveram a situação de emergência homologada foram Alto Piquiri, Alvorada do Sul, Antônio Olinto, Araruna, Astorga, Barbosa Ferraz, Bom Sucesso, Califórnia, Cambé, Cambira, Cantagalo, Cruzeiro do Oeste, Engenheiro Beltrão, Fênix, Goioxim, Jandaia do Sul, Leópolis, Mandaguaçu, Marialva, Miraselva, Nova Aurora, Peabiru, Pitangueiras, Planalto, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rolândia, Roncador, Santa Fé, Santa Helena, São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí e Sertaneja.

Relacionadas
Debris lies at a damaged area after the tornado that hit Rio Bonito do Iguacu, in southern Parana state, Brazil November 9, 2025. REUTERS/Priscila Ribeiro
Médicos e psicólogos do SUS atendem vítimas do tornado no Paraná
A military firefighter walks next to a house, destroyed by the tornado that hit Rio Bonito do Iguacu, in southern Parana state, Brazil November 9, 2025. REUTERS/Priscila Ribeiro
Tornados simultâneos no Sul surpreenderam meteorologistas
embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30
Presidente da COP30 menciona tornado no Paraná em primeiro discurso
Edição:
Fernando Fraga
Tornado paraná Santa Catarina Ciclone Rio Bonito do Iguaçu
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Paraná 08/11/2025 - Ciclone extratropical causa destruição no Paraná; 60 mil casas estão sem energia. Foto: Ari Dias/AEN
Geral Paraná confirma sétima morte causada por tornados simultâneos
ter, 11/11/2025 - 16:29
Ministro Luiz Fux nega Habeas Corpus a Robinho. Foto: Carlos Moura/SCO/STF
Justiça Fux participa de primeira sessão na Segunda Turma do STF
ter, 11/11/2025 - 16:23
11/11/2025 - Belém - Gavin Newsom, Governador da California, chega no Pavilhão da Alemanha duranre a 30ª Conferência das Partes (COP30). Foto de Aline Massuca/COP30 11/11/2025 – Belém – Gavin Newsom, Governor of California, arrives at the German Pavilion during the 30th Conference of the Parties (COP30). Photo by Aline Massuca/COP30
Meio Ambiente Governador democrata da Califórnia critica ausência dos EUA na COP30
ter, 11/11/2025 - 16:19
seleção feminina de tênis - primeiro treino - playoffs da Billie Jean King Cup 2025
Esportes Brasil faz 1º treino para esteia nos playoffs da Billie Jean King Cup
ter, 11/11/2025 - 16:08
Brasília (DF), 26/10/2025 - Candidatos aguardam a abertura dos portões para realização da Prova Nacional Docente. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Inep divulga gabaritos finais das questões da PND 2025
ter, 11/11/2025 - 15:55
Brasília - 11/11/2025 - Reunião de líderes da Câmara dos Deputados. Foto: Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Política Governo quer mudanças no PL Antifacção em relação à PF e terrorismo
ter, 11/11/2025 - 15:50
Ver mais seta para baixo