logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Paraná tem chuva e possibilidade de temporais na tarde desta quarta

Em Rio Bonito do Iguaçu, precipitação deve ser fraca a moderada
Agência Brasil
Publicado em 12/11/2025 - 14:35
São Paulo
Paraná 08/11/2025 - Ciclone extratropical causa destruição no Paraná; 60 mil casas estão sem energia. Foto: Ari Dias/AEN
© Ari Dias/AEN

A Defesa Civil do Estado do Paraná emitiu nesta quarta-feira (12) um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva, trovões e temporais isolados em grande parte do estado nesta tarde. Segundo o órgão, há risco “moderado” de tempestades localizadas e chuvas pontualmente intensas por curto período, além de rajadas de vento e queda de granizo.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), um sistema de baixa pressão se formou entre o norte da Argentina e o Paraguai e um sistema frontal avança sobre o Oceano Atlântico, no sul do Brasil.

O Simepar informa que já chove no Oeste e no Sudeste do estado, e a instabilidade se aproxima da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, fortemente atingida pelo ciclone na última sexta-feira (7), que causou destruição e mortes. Nessa região, no entanto, a chuva de hoje terá uma intensidade de fraca a moderada e não haverá rajadas de vento.

Chuva mais intensa é esperada nas próximas horas na área da Tríplice Fronteira. O Noroeste e o Centro-Sul do estado também terão instabilidade. Já o litoral e o Leste têm predomínio de sol e temperaturas elevadas.

A capital, Curitiba, também deve ter chuva nesta tarde, a partir das 15h, mas será de baixa intensidade.

Relacionadas
Paraná 08/11/2025 - Ciclone extratropical causa destruição no Paraná; 60 mil casas estão sem energia. Foto: Ari Dias/AEN
Paraná confirma sétima morte causada por tornados simultâneos
Debris lies at a damaged house after the tornado that hit Rio Bonito do Iguacu, in southern Parana state, Brazil November 9, 2025. REUTERS/Priscila Ribeiro
Após tornado, Rio Bonito do Iguaçu começa trabalhos de reconstrução
Paraná 08/11/2025 - Ciclone extratropical causa destruição no Paraná; 60 mil casas estão sem energia. Foto reprodução vídeo.
Tornado destrói 90% de Rio Bonito do Iguaçu (PR) e causa seis mortes
Edição:
Vinicius Lisboa
paraná Simepar Chuva rajada de vento Temporal Rio Bonito do Iguaçu
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Paraná 08/11/2025 - Ciclone extratropical causa destruição no Paraná; 60 mil casas estão sem energia. Foto: Ari Dias/AEN
Geral Paraná tem chuva e possibilidade de temporais na tarde desta quarta
qua, 12/11/2025 - 14:35
Sessão Solene do Congresso Nacional destinada a homenagear o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil, a Polícia Militar e os policiais mortos e baleados na Operação Contenção. Entrega de Placa de homenagem pela bravura e pelos esforços empenhados na preservação da ordem pública e da incolumidade do povo brasileiro. Pose: secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, coronel Marcelo de Menezes Nogueira; comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (Bope), tenente-coronel Marcelo Corbage; governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro; requerente e presidente desta sessão, senador Ciro Nogueira (PP-PI). Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Política Congresso homenageia policiais mortos durante a Operação Contenção
qua, 12/11/2025 - 14:15
Maceió (AL) 02.12.2023, Bairros com risco de afundamento desocupados em Maceió. Minas da Braskem. Foto: Gésio Passos/Agência Brasil
Direitos Humanos Vítimas de afundamento de solo criticam acordo entre Braskem e Alagoas
qua, 12/11/2025 - 13:39
Rio de Janeiro (RJ), 12/11/2025 – Transferência de 7 presos de Bangu para presídio federal . Fotos: Rogério Santana/Divulgação
Justiça Chefes do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais
qua, 12/11/2025 - 13:28
Pequenas torrefações preparam grãos especiais de café
Internacional Trump diz que reduzirá tarifas para importação de café
qua, 12/11/2025 - 13:22
Primeiro dia da campanha estadual do Dia D de Vacinação Contra o Sarampo no Rio de Janeiro, caminhão itinerante da Secretaria Estadual de Saúde Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
Saúde Brasil tem 37 casos de sarampo, mas ainda é área livre da doença
qua, 12/11/2025 - 13:08
Ver mais seta para baixo