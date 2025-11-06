logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Paulo Frateschi, ex-deputado pelo PT, é morto por seu filho em SP

Ele foi agredido em sua casa, no bairro da Lapa, zona oeste da capital
Agência Brasil
Publicado em 06/11/2025 - 13:33
São Paulo

Morreu na manhã desta quinta-feira (6), em São Paulo, o ex-deputado estadual pelo PT Paulo Frateschi. Ele foi agredido pelo próprio filho – Francisco Frateschi – em sua casa, no bairro da Lapa, zona oeste da capital.

Segundo comunicado da polícia, Frateschi foi levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu ao ferimento a faca. O local do crime foi preservado para ser periciado. O caso foi registrado no 91º DP e as investigações continuam.

Frateschi é um membro histórico do PT. Quando estudante, se opôs e combateu a ditadura militar. Em 1969 foi preso e torturado pelo regime. Mais tarde, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, do qual é filiado desde os primeiros anos. Também exerceu o cargo de secretário municipal de Relações Governamentais nas gestões de Marta Suplicy e de Fernando Haddad.

Edinho Silva, presidente nacional do PT, se manifestou nas redes sociais sobre a morte de Frateschi:

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do ex-presidente do PT Paulista e ex-deputado estadual Paulo Frateschi, companheiro e dedicado militante do nosso partido. Durante toda a sua trajetória, nosso companheiro demonstrou coragem, integridade e compromisso com o PT e pela busca de um país mais justo. Paulo Frateschi deixa um legado, marcado pela luta pela justiça e pela inclusão. Ele permanecerá vivo em nossos corações e nas ações que ele ajudou a inspirar. A ausência do nosso querido Frateschi deixa uma lacuna irreparável entre amigos, familiares, companheiras e companheiros de luta. Manifestamos à família, aos amigos e a todos que com ele caminharam, a nossa mais sincera solidariedade. Paulo Frateschi presente, hoje e sempre”.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, lamentou a morte do político:

“Hoje nos despedimos do amigo Paulo Frateschi, companheiro querido, homem fraterno e referência de compromisso público e político no Brasil. Ex-presidente estadual do PT em São Paulo e dirigente histórico do partido, foi defensor incansável da democracia, com coragem e determinação. Filiado ao partido desde os primeiros anos da legenda, exerceu mandato de deputado estadual e atuou em movimentos sociais em defesa dos trabalhadores e das liberdades públicas. Foi ainda secretário municipal de Relações Governamentais na minha gestão na Prefeitura de SP onde contribuiu com dedicação e excelência. Manifesto profunda solidariedade à companheira Yolanda, aos familiares e aos amigos”.

Edição:
Valéria Aguiar
Paulo Frateschi ex-deputado pelo PT Morte São Paulo Hospital das Clínicas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Paulo Frateschi, ex-deputado pelo PT, é morto por seu filho em SP
qui, 06/11/2025 - 13:33
Brasília (DF) 06/11/2025 – Marinez Scherer é escolhida como enviada especial para a COP30. Foto: Conferência dos oceanos/Divulgação
Meio Ambiente Especialista da COP30 cobra mais financiamento para oceanos
qui, 06/11/2025 - 13:21
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério do Trabalho e Emprego e do ministério da Previdência Social.
Geral Prazo para contestar descontos indevidos do INSS ​termina dia 14
qui, 06/11/2025 - 13:07
Luisa Stefani Timea Babos, sp open, tênis
Esportes Dupla de Stefani vira sobre atual campeã e vai à semi do WTA Finals
qui, 06/11/2025 - 12:58
Brasília (DF) 10/10/2025 – Caminhos da Reportagem apresenta reserva na Amazônia que utiliza o extrativismo sustentável. Frame TV Brasil
Meio Ambiente OMM cobra ação global imediata para frear aquecimento durante COP30
qui, 06/11/2025 - 12:56
Belém (PA), 06/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante Plenária Geral dos Líderes na Cúpula do Clima de Belém - COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente É momento de levar a sério os alertas da ciência, diz Lula na Cúpula
qui, 06/11/2025 - 12:47
Ver mais seta para baixo