PF cumpre mandados de busca sobre fraude em licitação em São Sebastião

Recursos no valor de R$ 5,3 milhões são de verbas federais
Agência Brasil
Publicado em 06/11/2025 - 11:14
São Paulo
Brasília (DF), 22/02/2024, Fachada do Prédio da Polícia Federal em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) cumpriu na manhã desta quinta-feira (6) sete mandados de busca e apreensão para uma possível fraude em licitação e outros crimes associados, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo.

Segundo a PF, as investigações são específicas para uma licitação pública que resultou na contratação de uma empresa para a execução de uma obra de contenção de talude.

“A maior parte dos recursos envolvidos, aproximadamente R$ 5,3 milhões, é proveniente de verbas federais”, diz a PF.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços vinculados a pessoas físicas e a uma pessoa jurídica, abrangendo locais nos estados de São Paulo e Bahia.

A PF apreendeu documentos, anotações, contratos, aparelhos celulares, chips e mídias de armazenamento de dados. O material será analisado para subsidiar as investigações e identificar a materialidade e autoria dos crimes.

Edição:
Valéria Aguiar
PF licitação São Sebastião Verbas Federais São Paulo Bahia
