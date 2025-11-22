logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

PMs reforçarão segurança nas praias e estradas do Rio

Neste domingo, será realizada a Parada do Orgulho LGBTI+
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/11/2025 - 09:43
Rio de Janeiro
Brasília (DF) 17/04/2025 - Operação da Polícia Rodoviária Federal - PRF. Foto: PRF/arquivo/Divulgação
© PRF/arquivo/Divulgação

A Polícia Militar do Rio de Janeiro está com um esquema de segurança pública especial envolvendo o movimento nas praias e a Parada do Orgulho LGBTI+.

Cerca de 1.360 policiais militares atuam na Operação Verão, que reforça o policiamento em toda a orla carioca e cidades litorâneas do estado. Parte deste efetivo também será mobilizado extraordinariamente para atuar antes, durante e depois da Parada do Orgulho LGBTQIAP+, marcada para a tarde de domingo (23) na Avenida Atlântica, em Copacabana,

Há reforço também na Rodoviária Novo Rio e nas vias expressas. Para a Operação Verão, somente na orla carioca serão empregados quase mil policiais militares. O patrulhamento da orla, como também do desfile de domingo, contará com apoio de aeronaves do Grupamento Aeromóvel (GAM), equipadas para transmissão de imagens em tempo real para a central de comando.  

Operação especial

O Comando de Policiamento Rodoviário realiza uma operação especial nas rodovias estaduais até domingo (23), com o patrulhamento intensificado, a fim de garantir uma ida e volta tranquilas e trajeto seguro nas estradas. Serão empregados mais de 60 policiais por dia, além de patrulhamento em motocicletas, posicionadas em trechos com maior fluxo e risco de retenção.  

Segundo o Sistema Alerta Rio, ao longo deste sábado (22), o tempo no Rio seguirá sem grandes alterações em relação aos dias anteriores. O céu estará com poucas nuvens, com predomínio de céu parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas estáveis e elevadas, com mínima prevista de 18°C e máxima de 35°C.

 

 

Relacionadas
Afogamentos em Praias do Rio. Foto: Frame/Bombeiros RJ
Aumenta número de resgates feitos por bombeiros nas praias do Rio
Rio de Janeiro (RJ), 14/11/2025 – Primeira Cúpula Quilombola do Clima. Foto: Natasha Arsenio/ Acervo KOINONIA
Rio de Janeiro sedia a primeira Cúpula Quilombola do Clima
Edição:
Kleber Sampaio
Rio de Janeiro praias parada meteorologia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 17/11/2025 A cineasta Adélia Sampaio, homenageada na 7ª Mostra Competitiva de Cinema Negro, durante entrevista à Agência Brasil, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Cineasta negra pioneira no país, Adelia Sampaio inspira nova geração
sab, 22/11/2025 - 10:20
Brasília (DF), 22/11/2025 - Movimentação na Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Geral Remédios são levados para Bolsonaro, preso preventivamente em Brasília
sab, 22/11/2025 - 10:03
Brasília (DF) 17/04/2025 - Operação da Polícia Rodoviária Federal - PRF. Foto: PRF/arquivo/Divulgação
Geral PMs reforçarão segurança nas praias e estradas do Rio
sab, 22/11/2025 - 09:43
Rio de Janeiro (RJ), 29/02/2024 - Fachada do edifício. Ocupação Manoel Congo, no centro do Rio, deve ser regularizada pelo Minha Casa Minha Vida (MCMV) neste semestre. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Após 18 anos de luta, ocupação no centro do Rio é regularizada
sab, 22/11/2025 - 09:02
Brasília (DF) 13/11/2024 - Foto tirada na sessão da Primeira Turma do STF - 12/11/2024 Ministro Alexandre de Moraes durante a sessão da Primeira Turma do STF. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Em decisão, Moraes cita "eventual tentativa de fuga" de Bolsonaro
sab, 22/11/2025 - 08:22
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Bolsonaro é preso pela Polícia Federal em Brasília
sab, 22/11/2025 - 07:52
Ver mais seta para baixo