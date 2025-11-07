Podcast Ajudante Digital, da Radioagência Nacional, completa um ano

O podcast "Ajudante Digital", produção original da Radioagência Nacional da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), comemorou, em outubro, o primeiro ano de existência. Com conteúdos sobre inovação e tecnologia, o programa se destaca pela linguagem acessível, educativa e bem-humorada. Criado e apresentado pelo empregado e jornalista Leyberson Pedrosa, o podcast conta ainda com a participação das vozes sintéticas Robozito e Robozita, que interagem de forma divertida com o apresentador.

A produção também conta com a colaboração da equipe da Radioagência Nacional em séries especiais, como a que celebrou os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), quando o Ajudante Digital abordou o tema “ECA em tempos digitais”.

“O Ajudante Digital nasceu com o objetivo de tornar a tecnologia compreensível e útil no dia a dia das pessoas. Celebrar este primeiro ano é reafirmar nosso compromisso com a experimentação e a criação em áreas como inovação e tecnologia, ainda carentes de conteúdos em linguagem mais acessível, leve e, quando possível, divertida”, afirma Pedrosa.

Ao longo de 30 episódios, o programa explora temas que vão de segurança digital e serviços públicos online a inovações tecnológicas e ferramentas digitais para o cotidiano. Desde a sua estreia, em 14 de outubro de 2024, o podcast mantém duas versões de distribuição: uma compacta, voltada para rádios, e outra ampliada, disponível em plataformas digitais. Em 2025, o alcance do programa foi ampliado com sua inclusão no Nacional Jovem, da Rádio Nacional da Amazônia.

O Ajudante Digital projeta o segundo ano de episódios abordando tendências e novidades como carros elétricos, automação residencial avançada, acervos digitais, moedas digitais e ferramentas de segurança online. A iniciativa reforça o compromisso da Radioagência Nacional com a educação tecnológica, a acessibilidade e a informação de qualidade, valorizando ao mesmo tempo a autoria e a criatividade da equipe.

Onde ouvir

O podcast Ajudante Digital está disponível nos programas Tarde Nacional e Nacional Jovem e na plataforma de podcasts e séries da Radioagência Nacional, que oferece transcrições e materiais complementares para cada episódio. Além disso, também pode ser acessado no Spotify e no Amazon Music.