logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Polícia divulga perfis dos mortos; 17 não tinham histórico criminal

Mais de 95% dos identificados eram comprovadamente ligados ao CV
Agência Brasil
Publicado em 03/11/2025 - 08:01
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Carro da Defesa Civil chega no Instituto Médico-Legal após o resgate de dezenas de corpos por moradores da Comunidade da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Corpos são resgatados por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou no fim da noite deste domingo (2) o perfil com imagens de 115 das 117 pessoas mortas na Operação Contenção, realizada na última terça-feira (28/9) nos Complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. O relatório foi feito pela Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com nota distribuída à imprensa, “mais de 95% dos identificados tinham ligação comprovada com o Comando Vermelho e 54% eram de fora do estado. Apenas dois laudos resultaram em perícias inconclusivas.”

A Polícia Civil descreve que 97 das pessoas mortas “apresentavam históricos criminais relevantes”. Entre os mortos, 59 tinham “mandados de prisão pendentes.

O comunicado oficial admite que outras 17 “não apresentaram histórico criminal”, mas segundo as investigações posteriores, “12 apresentaram indícios de participação no tráfico em suas redes sociais.”

A lista nomina as pessoas mortas como “neutralizados” e assinala que 62 desses são de outros estados: “19 do Pará, 9 do Amazonas, 12 da Bahia, 4 do Ceará, 2 da Paraíba, 1 do Maranhão, 9 de Goiás, 1 de Mato Grosso, 3 do Espírito Santo, 1 de São Paulo e 1 do Distrito Federal.”

Doca

Relatório da Polícia diz que há no Rio de Janeiro “chefes de organizações criminosas de 11 estados da Federação, de quatro das cinco regiões do país.” O principal alvo da operação - Edgar Alves de Andrade, conhecido como “Doca”, líder do Comando Vermelho (CV) – segue em liberdade após seis dias da operação policial.

Nenhuma das pessoas mortas havia sido denunciada à Justiça pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro criou um observatório para acompanhar a apuração sobre o cumprimento da lei pelas policias Civil e Militar durante a Operação Contenção.

Moraes hoje no Rio

Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Alexandre de Moraes se reúne nesta segunda-feira com autoridades do Rio de Janeiro. Foto: Rosinei Coutinho/STF - Rosinei Coutinho/STF

O Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), tem nesta segunda-feira (3) cinco reuniões agendadas com autoridades fluminenses e cariocas. Iniciando os encontros com o governador do estado do Rio, Cláudio Castro, e seus auxiliares da Segurança Pública.

Veja a programação de reuniões do ministro:

  1. Governador do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com o Secretário de Segurança Pública do Estado, o Comandante da Polícia Militar, o Delegado-Geral da Polícia Civil e o Diretor da Superintendência-Geral de Polícia Técnico Científica, às 11h00;
  2. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro às 13h30;
  3. Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro às 15h00
  4. Defensor Público Geral do Estado do Rio de Janeiro às 16h30.
  5. Prefeito do Rio, Eduardo Paes às 18h.

Ontem, Alexandre de Moraes determinou a preservação "rigorosa e integral" dos elementos materiais relacionados à execução da Operação Contenção. 

Relacionadas
Brasília (DF), 14/10/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Moraes se reúne com prefeito do Rio na segunda-feira
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 - Governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, durante reunião com governadores para tratar sobre ações da Operação Policial Contenção. Foto: Governo do RJ/Divulgação
Sete governadores anunciam "Consórcio da Paz" após operação no Rio
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Investigação das mortes em operação no RJ tem graves falhas, diz ONG
Edição:
Aécio Amado
Operação Contenção Polícia Civil do Rio identificação dos mortos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Internacional Tremor de magnitude 6,3 faz dezenas de mortos no Afeganistão
seg, 03/11/2025 - 08:29
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Carro da Defesa Civil chega no Instituto Médico-Legal após o resgate de dezenas de corpos por moradores da Comunidade da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Corpos são resgatados por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Polícia divulga perfis dos mortos; 17 não tinham histórico criminal
seg, 03/11/2025 - 08:01
Balsas (MA), 09/10/2025 – Lavoura de cultivo de soja avança sobre a vegetação do cerrado na região do Vão do Uruçuí, nos Gerais de Balsas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Fronteira Cerrado: expansão do agro no coração hídrico do Brasil
seg, 03/11/2025 - 07:00
Floresta Nacional do Tapajós (PA), 02/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante roda de conversa com moradores das comunidades ribeirinhas da Floresta Nacional do Tapajós. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Lula: COP30 fará o mundo olhar de uma forma diferente para a Amazônia
dom, 02/11/2025 - 18:38
Regente Feijó (SP), 02/11/2025 - Queda de uma estrutura metálica montada no Aeropark Clube de Voo Desportivo. Foto: PMSP/Divulgação
Geral SP: Uma pessoa morre e 40 se ferem em queda de estrutura durante festa
dom, 02/11/2025 - 17:56
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Moradores protestam contra execuçoes na comunidade da Vila da PenhaOperação Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Moraes determina preservação integral de provas sobre megaoperação
dom, 02/11/2025 - 17:25
Ver mais seta para baixo