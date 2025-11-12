logo ebc
Polícia do Rio apreende 30 pistolas que saíram de São Paulo

Carregamento tinha como destino final o Complexo do Alemão
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/11/2025 - 18:30
Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu 30 pistolas semiautomáticas dentro de um ônibus de turismo que saiu do bairro do Brás, em São Paulo. O destino final do carregamento era o Complexo do Alemão, região alvo da Operação Contenção no fim de outubro.

A apreensão foi feita no posto da barreira fiscal de Nhangapi, em Itatiaia, na região sul fluminense.

Policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), após denúncia, revistaram o interior e o bagageiro do ônibus, onde encontraram três caixas de papelão contendo seis almofadas, cujo peso excessivo levantou suspeita dos policiais. Ao serem abertas, revelaram um arsenal composto por 30 pistolas semiautomáticas de diversas marcas e calibres e 63 carregadores, embalados no interior das almofadas.

De acordo com as investigações, a mulher responsável pela bagagem teria sido contratada por uma intermediária para transportar o armamento até o Rio de Janeiro, onde um motorista de aplicativo entraria em contato para recolher as caixas e entregá-las no Complexo do Alemão.

A investigação prossegue para identificar os integrantes da cadeia criminosa responsável pelo transporte e distribuição das armas.

Complexo do Alemão Apreensão de Armas
