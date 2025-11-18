Polícia do Rio prende 17 pessoas em ação contra mentor de barricadas

A polícia do Rio de Janeiro prendeu nesta terça-feira (18) um homem identificado como Cosme Rogério Ferreira Dias, apontado como o "mentor das barricadas", da organização criminosa Comando Vermelho (CV). Mais de 16 pessoas foram presas na operação conjunta das polícias Civil e Militar do estado. A ação visa a estrutura financeira da facção.

As prisões são mais uma etapa da Operação Contenção, que busca conter a expansão territorial da principal organização criminosa do estado.

Segundo investigação da Polícia Civil, Cosme Rogério Ferreira Dias é apontado como responsável por financiar e viabilizar material para barricadas, barreiras físicas que impedem a livre circulação em territórios dominados pela facção. Além de evitar ações da polícia, as barricadas não permitem o ir e vir de cidadãos e serviços básicos.

Cosme Rogério se apresentava como empresário do ramo da reciclagem. Segundo a polícia, ele liderava o braço financeiro da organização criminosa.

“Financiava o Comando Vermelho, lavando dinheiro oriundo da receptação de cobre, fornecia materiais para construção e reforço de barricadas e atuava como elo entre os ferros-velhos e o tráfico, promovendo a integração logística e financeira da facção”, diz comunicado da polícia.

Uma grande quantidade de dinheiro foi apreendida na casa dele.

Apreensão e interdição

Além de mandados de busca e apreensão, a Justiça ordenou o bloqueio de R$ 217 milhões em bens e valores, incluindo moeda estrangeira, imóveis de luxo e carrão de alto padrão.

Oito ferros-velhos foram interditados. Esses estabelecimentos funcionavam como núcleos de lavagem de dinheiro e de apoio operacional da facção em comunidades da capital e da região metropolitana. Os recursos também custeavam a segurança armada dos territórios.

O secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi, classificou a ação desta terça-feira como “um golpe direto na espinha estrutural e econômica do Comando Vermelho”.

Buscas foram feitas também em São Paulo e Minas Gerais.

Anúncio no dia anterior

As prisões ocorrem um dia depois de o governo do Rio de Janeiro ter anunciado a Operação Barricada Zero, que mira em mais de 13 mil pontos de bloqueios no estado, que vão desde lixeiras, entulhos e caçambas até estruturas de engenharia.

A ação terá parceria com prefeituras. O governador Cláudio Castro afirmou que, nos casos em que as barricadas forem recolocadas, o território será novamente alvo de operação das polícias civil e militar.

Operação Contenção

A Operação Contenção contra o CV teve o dia mais emblemático em 28 de outubro, quando uma incursão nos conjuntos de favela da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio, terminou com 121 mortos, incluindo quatro policiais militares.

O governador do Rio afirmou que, excluindo as mortes dos policiais, a ação foi um sucesso e se tornou um “divisor de águas” no combate à criminalidade.

Para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ofensiva foi “desastrosa”. Já ativistas pelos direitos humanos criticaram o número de mortos e denunciam execuções.

A repercussão chegou ao Supremo Tribunal Federal, que já acompanhava denúncias relacionadas a ações da polícia em favelas fluminenses e pediu esclarecimentos ao governo estadual.