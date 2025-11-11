logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Polícia Federal combate tráfico de medicamentos para os Estados Unidos

Líder da organização criminosa foi preso em Orlando, na Flórida
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/11/2025 - 08:47
Brasília
PF prende no Maranhão suspeitos de desviar verbas do orçamento secreto
© Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (11) a Operação Tarja Preta. A meta é desarticular um esquema de exportação ilegal para os Estados Unidos de medicamentos sujeitos a controle especial. A ação contou com o apoio do Ministério Público Federal (MPF) e de oficiais do governo norte-americano.

Em nota, a corporação informou que estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária em endereços residenciais e comerciais localizados em Rio das Ostras (RJ), envolvendo quatro pessoas físicas e duas pessoas jurídicas diretamente ligadas ao esquema.

“O líder da organização criminosa foi localizado e preso em Orlando, na Flórida, por oficiais do governo dos Estados Unidos. Após os trâmites legais, ele será deportado para o Brasil”, destacou o comunicado.

Segundo a PF, as investigações começaram em 2023 e revelaram a atuação de uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre fornecedores (farmácias), intermediários e receptadores.

Remessas internacionais

“O grupo realizava remessas internacionais de fármacos psicotrópicos sem a exigência de prescrição médica, em desacordo com normas sanitárias brasileiras e norte-americanas”, detalhou a PF.

Alguns envios foram interceptados pela própria PF e pelo Customs and Border Protection, em cooperação com a Drug Enforcement Administration. Foram localizadas substâncias como zolpidem, alprazolam, clonazepam, pregabalina e ritalina – todas classificadas pelo Ministério da Saúde como psicotrópicas ou entorpecentes.

“A investigação conduzida revelou ainda dezenas de movimentações financeiras atípicas e transferências bancárias, trazendo à tona fortes indícios de lavagem de dinheiro e financiamento da atividade ilícita”, destacou a Polícia Federal.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa e tráfico internacional de drogas, “sem prejuízo de outros delitos que porventura venham a surgir no decorrer da investigação”.

Relacionadas
São Paulo (SP), 16/04/2024 - Prédio da reitoria da Universidade Federal de São Paulo - Unifesp durante greve nacional por reajuste salarial. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Polícia Federal faz operação em Santos contra ameaças à Unifesp
Brasília - 14/10/2025 - Secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, debate PEC da Segurança Pública na Câmara Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
Relator submete atuação da PF contra facções a pedido de governador
Edição:
Kleber Sampaio
Polícia Federal operação medicamentos EUA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Conta de luz
Economia Inflação oficial de outubro fica em 0,09%, menor para o mês desde 1998
ter, 11/11/2025 - 09:31
Logo da Agência Brasil
Internacional Homem-bomba mata 12 pessoas perto de tribunal na capital do Paquistão
ter, 11/11/2025 - 09:15
RETROSPECTIVA_2023 - 14.12.2023 - Afundamento do solo causado pela mineradora Braskem desaloja milhares em Maceió. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Braskem fecha acordo de R$ 1,2 bilhão por desmoronamentos em Maceió
ter, 11/11/2025 - 09:04
A falta de fundos para a Acnur está colocando em risco milhares famílias sírias refugiadas
Internacional ONU lança campanha para ajudar refugiados a enfrentar inverno
ter, 11/11/2025 - 08:48
PF prende no Maranhão suspeitos de desviar verbas do orçamento secreto
Geral Polícia Federal combate tráfico de medicamentos para os Estados Unidos
ter, 11/11/2025 - 08:47
Ataque russo em Kiev 17/6/2025 REUTERS/Valentyn Ogirenko
Internacional Ataque russo danifica infraestruturas em Odessa
ter, 11/11/2025 - 08:15
Ver mais seta para baixo