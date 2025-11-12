logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Polícia retira motorista de caminhão que interditou Rodoanel, em SP

Interrupção no fluxo de veículos durou cerca de cinco horas
Agência Brasil
Publicado em 12/11/2025 - 11:09
São Paulo

A Polícia Militar conseguiu retirar o motorista do caminhão que interditou o Rodoanel, na altura do quilômetro 45, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (12). A pista já foi liberada.

Ele estava sozinho no veículo e não foi vítima de sequestro. Também não havia bomba na cabine, e sim um simulacro, segundo informações da PM.

A corporação foi acionada nesta madrugada pelo condutor da carreta, que atravessou seu veículo na pista. Ele mesmo alegou à polícia que havia sido sequestrado e que tinha explosivos na cabine.

A Polícia Rodoviária interrompeu o trânsito na região e o caminhão foi cercado. O GATE, esquadrão antibombas, também participou da ação.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Depois de cinco horas, por volta das 9h30, o motorista foi retirado da carreta e atendido por uma equipe médica na própria pista. Depois, foi levado a um hospital nas imediações.

Usando apoio do helicóptero da PM e de um drone, o GATE confirmou que não havia bomba dentro do veículo.

A polícia segue investigando o caso. O caminhoneiro vinha do estado do Acre e ia para São Bernardo do Campo (SP).

Relacionadas
Rodoanel, São Paulo, Estradas
Caminhão interdita Rodoanel em São Paulo e PM é acionada
Edição:
Denise Griesinger
Rodoanel interdição caminhão
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 10/09/2025 - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Em sabatina no Senado, Gonet diz que não há criminalização da política
qua, 12/11/2025 - 11:55
Esplanada dos Ministérios
Concursos CNU 2025: Resultado das provas objetivas será divulgado nesta quarta
qua, 12/11/2025 - 11:38
Transporte Escolar
Educação Nova legislação garante repasses para alimentação e transporte escolar
qua, 12/11/2025 - 11:12
Logo da Agência Brasil
Geral Polícia retira motorista de caminhão que interditou Rodoanel, em SP
qua, 12/11/2025 - 11:09
PF prende no Maranhão suspeitos de desviar verbas do orçamento secreto
Geral PF apura tentativa de obstruir investigações da Operação Fames-19
qua, 12/11/2025 - 11:03
São Paulo (SP), 23/03/2023 - Passageiros optam por ônibus no Terminal Barra Funda, durante a greve dos metroviários em São Paulo que paralisa o Metrô. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Setor de serviços cresce 0,6% em setembro; oitavo mês seguido de alta
qua, 12/11/2025 - 10:58
Ver mais seta para baixo