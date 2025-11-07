logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Prefeito de Florianópolis faz controle da entrada de pessoas na cidade

Prefeito envia de volta quem não tem emprego ou moradia no local
Agência Brasil
Publicado em 07/11/2025 - 12:34
São Paulo
Brasília (DF), 01/10/2024 - Topázio Neto, candidato à prefeitura de Florianópolis (SC). Eleições 2024. Foto: Prefeitura de Florianópolis/Divulgação
© Prefeitura de Florianópolis/Divulgação

O prefeito de Florianópolis (SC), Topázio Neto (foto), comunicou no último domingo (2) em vídeo nas redes sociais que está implementando um sistema de controle de chegada de pessoas à cidade. Segundo ele, a prefeitura instalou na rodoviária local um posto avançado da assistência social para identificar quem chega ao município sem emprego ou moradia. Quando isso acontece, a prefeitura fornece passagem de volta para a pessoa.

No mesmo vídeo, Neto deu o exemplo de um senhor, na rodoviária, que é de outra cidade de Santa Catarina. Segundo o prefeito, "alguém simplesmente o mandou para cá. Sem nenhum vínculo com a cidade”. Topázio Neto (PSD) colocou sua equipe de assistência social para identificar familiares próximos para enviá-lo de volta.

O prefeito afirma em seu vídeo que “mais de 500 pessoas já foram devolvidas pelo trabalho desta equipe, e devemos reforçar ainda mais no verão”

São Paulo (SP), 07/11/2025 – Prefeito de Florianópolis faz controle da entrada de pessoas na cidade. Frame topaziofloripa/instagram
Prefeito de Florianópolis faz controle da entrada de pessoas na cidade. Frame topaziofloripa/instagram

“Não podemos impedir ninguém de viver em Florianópolis, mas precisamos manter a ordem e as regras”, disse o prefeito.

O vídeo de Topázio Neto teve grande repercussão nas redes socias nos últimos dias, com dezenas de sites e portais repercutindo sua decisão. Ele retornou às suas redes sociais nesta quarta (5) para se explicar.

“Algumas pessoas, que desconhecem a realidade da cidade, falam que vamos fazer controle migratório. O que a gente não quer é ser depósito de pessoas em situação de rua. Se uma cidade mandar para cá, nós vamos impedir, sim.”

Neto segue se justificando e diz que se “uma pessoa chega aqui, sem saber onde vai dormir, sem qualquer plano de vida, é óbvio que foi despachada de algum lugar. O político finaliza: “não podemos perder o controle”.

Para o professor de Direito da FGV do Rio de Janeiro Thiago Bottino, o prefeito de Florianópolis não tem nenhum tipo de amparo na lei para impedir a entrada de qualquer tipo de pessoa na cidade.

“A circulação em qualquer parte do território nacional é livre”, afirmou Bottino a Agência Brasil. Ele disse ainda que “não há nenhuma lei que autorize esse tipo de restrição, fora é claro em situações emergenciais como tivemos durante a pandemia, por exemplo”.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2023 - Distribuição de almoço realizado pelo projeto Fraternidade na Rua, no centro de acolhimento da organização humanitária Fraternidade sem Fronteiras, na região central da cidade. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Metade das cidades não tem estrutura para política de combate à fome
Brasília - 06/11/2025 - Representantes do Consórcio Nordeste prestam apoio a propostas de segurança pública do governo federal. Foto: Luiz Claudio Ferreira/Agência Brasil
Estados do Nordeste apoiam propostas de segurança do governo federal
Edição:
Maria Claudia
Florianópolis Topázio Neto controle de pessoas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Nayara Ferreira em Tirana 3/11/2025 -Liga Albanesa de Vôlei - REUTERS/Florion Goga
Esportes Albânia suspende atleta brasileira de vôlei após queixas sobre gênero
sex, 07/11/2025 - 13:13
Belém (PA), 06/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante Plenária Geral dos Líderes na Cúpula do Clima de Belém - COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Lula diz que gasto com armas vai causar "apocalipse climático"
sex, 07/11/2025 - 12:45
Brasília (DF), 01/10/2024 - Topázio Neto, candidato à prefeitura de Florianópolis (SC). Eleições 2024. Foto: Prefeitura de Florianópolis/Divulgação
Geral Prefeito de Florianópolis faz controle da entrada de pessoas na cidade
sex, 07/11/2025 - 12:34
Brasília (DF), 11/09/2025 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Moraes vota por tornar ex-assessor réu por vazamento de informação
sex, 07/11/2025 - 12:16
Usina de Energia Eólica (UEE) em Icaraí, no Ceará (CE)
Meio Ambiente Financiamento climático dobra no Brasil e chega a US$ 67,8 bi
sex, 07/11/2025 - 12:11
Belém (PA), 06/11/2025 - Entrada de um dos galpões da COP30. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente “Teremos quase a totalidade dos países”, diz secretário da COP30
sex, 07/11/2025 - 11:59
Ver mais seta para baixo