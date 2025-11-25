logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Prefeitura de SP pede mais prazo para liberação de mototáxis na cidade

Última decisão permite que o serviço começe no dia 11 de dezembro
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/11/2025 - 20:33
São Paulo
São Paulo (SP), 07/02/2025 - Câmara Municipal de SP promove debate
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A Prefeitura de São Paulo recorreu da decisão que considerou inconstitucional a proibição do serviço de mototáxi no município. A medida permitiria o início do serviço a partir de 11 de dezembro e o recurso pede mais 120 dias, estendendo a proibição até abril.

A medida é um pedido da Procuradoria Geral do Município (PGM) ao Tribunal de Justiça de São Paulo e busca mais tempo para a discussão da questão. 

A prefeitura pede mais prazo para poder realizar audiências públicas, complementar estudos sobre o tema e melhorar a rede de atendimento de urgência, com entrega de três novas UPAs. A administração municipal argumenta que houve aumento crescente da frota de motos (56% em 5 anos), com aumento de acidentes equivalente desde de 2020, embora não pondere sobre o impacto da pandemia neste índice.

As principais empresas que pretendem explorar o serviço - Uber e 99 - justificam a viabilidade do serviço alegando que farão orientação e uma rigorosa seleção dos trabalhadores. 

A PGM afirma que a urgência não significa que o município considera a questão sobre o serviço como uma disputa definida, citando o julgamento do tema no Supremo Tribunal Federal como o horizonte ideal para decidir pela liberação ou proibição do direito das cidades de legislar sobre o tema.

"Como se demonstrou, sem a atribuição do efeito suspensivo almejado, a dilação do prazo de modulação dos efeitos da decisão é a única medida capaz de preservar minimamente o interesse público, garantindo a segurança viária e a proteção da vida, enquanto se aguarda a manifestação definitiva do Supremo Tribunal Federal acerca das questões constitucionais levantadas no Recurso Extraordinário, que, se provido, confirmará a legitimidade do ato municipal e sua função protetiva à vida", define o documento.

A PGM alega que o início precoce das atividades pode representar um risco imediato de colapso do sistema de saúde, colocando vidas em risco. 

Relacionadas
Brasília (DF), 22/01/2025 - Aplicativo do Uber para Motos. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
STF mantém suspensão de lei que regulamenta mototáxi em SP
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 - Motociclistas de aplicativos transitam pelas ruas do centro do Rio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
TJ declara inconstitucional a proibição do serviço de mototáxi em SP
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 - Motociclistas de aplicativos transitam pelas ruas do centro do Rio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Mototáxi por aplicativos é tragédia anunciada, diz pesquisador do Ipea
Edição:
Sabrina Craide
Mototaxi São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça Por unanimidade, STF valida prisões de Bolsonaro e mais 6 condenados
ter, 25/11/2025 - 22:01
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça Maioria do STF valida execução das penas de Bolsonaro e seis réus
ter, 25/11/2025 - 21:45
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
Geral Aposta de Cachoeira do Sul (RS) leva quase R$ 15 milhões na Mega-Sena 
ter, 25/11/2025 - 21:38
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 - O Pavilhão Mourisco, mais conhecido pela população como Castelo Fiocruz. Foto: Rodrigo Méxas/Fiocruz
Saúde Fiocruz inicia testes para tratamento da Atrofia Muscular Espinhal
ter, 25/11/2025 - 21:31
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes autoriza Bolsonaro a receber comida especial na prisão
ter, 25/11/2025 - 21:26
Supporters of Brazil's President Jair Bolsonaro protest against President-elect Luiz Inacio Lula da Silva, in Jacarei
Justiça MPF processa caminhoneiros que bloquearam Via Dutra em 2022 
ter, 25/11/2025 - 21:17
Ver mais seta para baixo