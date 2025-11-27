logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Rio se prepara para inaugurar árvore de natal da lagoa

Ela será acesa no dia 6 de dezembro
Alice Rodrigues* - da Agência Brasil
Publicado em 27/11/2025 - 18:37
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 27/11/2025 – Montagem da Árvore de Natal da Lagoa é apresentada em evento no Clube dos Caiçaras, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Marco do Rio de Janeiro, a árvore de natal da Lagoa Rodrigo de Freitas estará de volta após cinco anos de hiato. Com 60 metros de altura e cerca de 20 quilômetros de lâmpadas LED, a festa de iluminação da nova árvore do Rio será no dia 6 de dezembro, uma sexta-feira. 

“Isso é especialmente simbólico porque, apesar de [ser] um projeto de tantos anos, a capacidade da gente se reinventar, inovar e trazer novidades é constante”, explica Duda Magalhães, presidente da Dream Factory, empresa que toca o projeto.

Ela estima que duzentas mil pessoas irão ver a inauguração. Descontinuada por problemas de patrocínio e por conta da pandemia de covid-19, a árvore chegou a ter uma edição especial em 2023, porém, com uma estrutura menor e montada em terra firme, fora do espelho d’água da lagoa. 

Local original

Este ano, a Petrobrás entra como a nova patrocinadora, junto com subsídios da Lei Rouanet, e a iniciativa retorna ao local original.

“Não somos mais a capital da República Federativa do Brasil, mas somos a eterna capital”, disse Duda. E arrematou: "Quando o Rio brilha, o Brasil inteiro irá sorrir". 

Para Magda Chambriard, presidente da Petrobras, o retorno da árvore à Lagoa Rodrigo de Freitas é um dos símbolos de recuperação tanto da cidade quanto da própria empresa petrolífera. 

“Pensando na retomada, pensando no Rio de Janeiro como a capital do petróleo, porque quase toda a produção do Brasil vem do estado do Rio, pensando que a nossa sede é no Rio de Janeiro, por que não a árvore de Natal da Lagoa? [Ela é] um símbolo do Brasil, um símbolo dos cariocas, exercendo esse papel de símbolo dessa retomada”, enfatizou.  

Rio de Janeiro (RJ), 27/11/2025 – A presidente da Petrobras, Magda Chambriard durante anúncio da volta da Árvore de Natal da Lagoa, no Clube dos Caiçaras, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, ressaltou a importância da árvore de Natal da Lagoa para o Rio - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Outra novidade situa-se no ritual de iluminação. A Dream Factory firmou parceria com o Santuário do Cristo Redentor, que promete um show diário de luzes  que conecta a árvore à imagem do Cristo Redentor. Além disso, estão previstos shows de diversos artistas no período de exibição da árvore do Rio, como Diogo Nogueira, a Orquestra Petrobrás Sinfônica e cantatas típicas de Natal. 

Todos os eventos são gratuitos, até o desligamento no dia 6 de janeiro, uma terça-feira.

Sustentabilidade

Magda Chambriard também anunciou a grande inovação do projeto de 2025: a iluminação da árvore foi projetada utilizando diesel renovável, um combustível produzido através de matérias-primas renováveis. 

Esse tipo de combustível conta com 10% de óleo vegetal na estrutura, o que evita 87% das emissões poluentes. 

“Essa é uma patente Petrobras, que vai inaugurar a árvore de Natal da Lagoa para mostrar que nós estamos aqui, num lugar privilegiado pela natureza, mas com todo o respeito a ela, com diesel renovável, evitando toda a agressão possível do ambiente”, finalizou. 

*Estagiária sob a supervisão de Mariana Tokarnia

Relacionadas
A Árvore do Rio, na Lagoa Rodrigo de Freitas será inaugurada hoje (14).
Inauguração da Árvore de Natal da Lagoa deve reunir 200 mil pessoas
Arpoador e praia de Ipanema são tomadas por banhistas nesta segunda-feira de sol intenso no verão carioca.
Rio de Janeiro bate recorde de turistas internacionais em 2025
Edição:
Kleber Sampaio
Rio de Janeiro árvore de Natal Lagoa Rodrigo de Freitas 6 de dezembro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia CMN amplia em R$ 3,1 bi limite de crédito de entes públicos em 2025
qui, 27/11/2025 - 19:22
Aeronave trará da Índia 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 ao Brasil
Economia Camex autoriza uso de fundo para baratear querosene de aviação
qui, 27/11/2025 - 19:05
Violência contra a mulher, criança e adolescente. Violência doméstica. Foto: Freepick
Direitos Humanos Mulher fora do trabalho tem 3 vezes mais risco de sofrer violência
qui, 27/11/2025 - 18:52
Rio de Janeiro (RJ), 29/06/2023 - O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarca no aeroporto Santos Dumont e fala sobre o julgamento no TSE que pode torná-lo inelegível. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Bolsonaro tem crise de soluço e passa por atendimento médico na prisão
qui, 27/11/2025 - 18:51
O comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, fala com a imprensa. Em comemoração ao Bicentenário da Independência, a Marinha do Brasil promove uma Revista Naval, com a presença do presidente da República, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.
Justiça Almirante Gariner estava em academia quando foi preso pela PF
qui, 27/11/2025 - 18:45
Rio de Janeiro (RJ), 27/11/2025 – Montagem da Árvore de Natal da Lagoa é apresentada em evento no Clube dos Caiçaras, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Rio se prepara para inaugurar árvore de natal da lagoa
qui, 27/11/2025 - 18:37
Ver mais seta para baixo