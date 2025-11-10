logo ebc
SP: três mulheres morrem em acidente de carro na Rodovia Imigrantes

Condutor do veículo tinha sinais de embriaguez
Matheus Crobelatti* - Estagiário da Agência Brasil
Publicado em 10/11/2025 - 14:07
São Paulo

Um acidente de trânsito resultou na morte de três jovens mulheres (todas entre 22 e 26 anos), neste domingo (9), no bairro Bitaru, em São Vicente. Por volta das 7h da manhã, um carro conduzido por um homem embriagado, que levava outras quatro mulheres, perdeu o controle na alça de acesso da Rodovia Imigrantes e caiu em um canal.

Três mulheres morreram, uma delas no local. As outras foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos. A quarta passageira foi encaminhada ao Pronto-Socorro Central de São Vicente e foi liberada depois de constatado que havia sofrido apenas ferimentos leves.

O condutor do veículo, de 26 anos, foi preso após ser submetido ao teste de embriaguez passivo, que deu resultado positivo, informou a Polícia Militar.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

 

Edição:
Maria Claudia
Acidente São Paulo São Vicente Rodovia Imigrantes
