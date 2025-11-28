logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Brasília: técnico da CEB Ipes morre 3 dias após explosão na Esplanada

Autoridades investigam as causas do incêndio em prédio de ministérios
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/11/2025 - 13:49
Brasília
Brasília (DF) 25/11/2025 - Uma explosão na subestação de energia do Bloco C deixou pessoas feridas e hospitalizadas Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© undefined

O técnico da distribuidora de energia elétrica CEB Ipes (Companhia Energética de Brasília Iluminação Pública e Serviços S.A), Raimundo Nonato do Nascimento Chaves, de 52 anos, morreu nesta sexta-feira (28), após sofrer queimaduras graves em cerca de 60% do corpo, causadas pela explosão na subestação de energia do Bloco C da Esplanada dos Ministérios, na última terça-feira (25).

A estrutura é de propriedade das distribuidoras de energia elétrica Neoenergia e CEB Ipes. Esta última é contratante da empresa Diamante Engenharia, onde a vítima trabalhava no momento do acidente.

O prestador de serviço terceirizado realizava a manutenção na rede de iluminação pública, conforme nota da CEB Ipes.

A distribuidora Neoenergia informou à Agência Brasil que foi acionada apenas para dar suporte ao Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBMDF), mas não tem envolvimento no acidente.

Notas de pesar

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), responsável pela gestão administrativa dos prédios públicos da Esplanada dos Ministérios, comunicou pesar, apoio aos envolvidos, e garantia de cooperação com as investigações.

“Expressamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de grande dor. O MGI reforça seu compromisso com a segurança e o cuidado com todos os profissionais que atuam no entorno e no interior das edificações públicas sob sua gestão, e acompanhará os desdobramentos oficiais relativos ao incidente, colaborando com as autoridades competentes no que for necessário.”

CEB Ipes também emitiu uma nota lamentando a perda. "A CEB Ipes se solidariza com os familiares, amigos e colegas neste momento de dor, expressando sinceros sentimentos pela perda [de Raimundo Nonato do Nascimento Chaves]."

A companhia afirma, ainda, que adota rigorosos padrões de segurança e exige o cumprimento e uso de todos os procedimentos e equipamentos de proteção (EPIs) necessários por parte das prestadoras de serviço.

Histórico

O Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) e o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal informaram que a explosão ocorreu durante uma manutenção de rotina e foi provocada por um curto-circuito elétrico na subestação de energia.

No dia do incidente, seis pessoas ficaram feridas. As causas oficiais da explosão ainda estão sendo periciadas para emissão do laudo conclusivo.

A CEB IPes diz que acompanha as apurações conduzidas pelas autoridades competentes e pela prestadora de serviço.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, após ação policial da Operação Contenção. Foto: Eusébio Gomes/TV Brasil
Cinco PMs são presos por crimes em megaoperação no Rio
Idosos
Expectativa de vida no país sobe para 76,6 anos, a maior já registrada
PF prende no Maranhão suspeitos de desviar verbas do orçamento secreto
Operação da PF mira obras financiadas com emendas parlamentares
Edição:
Aline Leal
Ministério das Mulheres Incêndio Esplanada dos Ministérios
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP) - 27/11/2025 - Loja em Osaco abre suas portas para seus clientes dando início a Black Friday. Foto Paulo Pinto/Agencia Brasil
Economia Black Friday: problemas em entregas lideram reclamações
sex, 28/11/2025 - 13:56
Brasília (DF) 25/11/2025 - Uma explosão na subestação de energia do Bloco C deixou pessoas feridas e hospitalizadas Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Brasília: técnico da CEB Ipes morre 3 dias após explosão na Esplanada
sex, 28/11/2025 - 13:49
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, após ação policial da Operação Contenção. Foto: Eusébio Gomes/TV Brasil
Geral Cinco PMs são presos por crimes em megaoperação no Rio
sex, 28/11/2025 - 13:37
Brasília (DF), 13/02/2025 - Programa Pé de Meia. Alunos durante aula na escola Setor Oeste. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Fuvest divulga notas de corte da primeira fase do vestibular 2026
sex, 28/11/2025 - 13:27
Formula One F1 - Pre Season Testing - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - February 28, 2025 McLaren's Oscar Piastri during testing REUTERS/Jakub Porzycki
Esportes Pilotos da F1 expressam preocupações em reunião com FIA e comissários
sex, 28/11/2025 - 13:10
Rio de Janeiro (RJ), 28/11/2025 – Ato nos Arcos da Lapa marca o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Ação no Rio lembra Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito
sex, 28/11/2025 - 13:06
Ver mais seta para baixo