Temporais atingem norte de Santa Catarina e provocam alagamentos

Em Luiz Alves nível do rio subiu quase 8m deixando casas submersas
Fabíola Sinimbú – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/11/2025 - 13:52
Brasília
Brasilia 25/11/2025 - Chuvas em SC: reforço é enviado para resgatar moradores ilhados Foto: Defesa Civil
© Defesa Civil

Temporais atingem a região Norte de Santa Catarina desde a madrugada do dia 25, quando o volume de chuvas chegou a 180 milímetros (mm) na região, segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia do estado.

No município de Luiz Alves, o mais atingido, o nível do rio subiu quase oito metros deixando casas submersas.

Segundo informou o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), 22 pessoas foram resgatas em pontos de alagamento e outros quatro atendimentos foram realizados para atender chamados de transporte em segurança.

Apenas precisou de atendimento médico após sofrer ferimentos leves e está fora de risco.

De acordo com nota da corporação, as equipes locais atuaram em uma força-tarefa que reuniu três equipes do Corpo de Bombeiros de diferentes cidades, as defesas civis municipal e estadual, agentes da Prefeitura de Luiz Alves e da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), para que a capacidade de resposta fosse ampliada.

“Além disso, a aeronave Arcanjo realizou voos em reconhecimento da situação e identificação de possíveis vítimas”, destaca.

Um comando emergencial foi montado inicialmente no quartel da Polícia Militar de Santa Catarina e, após a redução no nível da água, foi transferido para o quartel do CBMSC em Luiz Alves.

A Defesa civil de Santa Catarina foi contatada pela reportagem da Agência Brasil sobre o número de decretos de estado de emergência nos municípios, mas até o momento não houve resposta. O espaço segue aberto para esclarecimento.

Confira a reportagem sobre as chuvas no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

Edição:
Denise Griesinger
meteorologia Chuvas Santa Catarina Multimídia
