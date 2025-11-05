logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

União entre pessoas do mesmo sexo cresce mais de 8 vezes em 12 anos

Número aumentou de 58 mil para 480 mil, mostra Censo
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/11/2025 - 10:07
Rio de Janeiro
Casamento homoafetivo. Foto: Nick Karvounis/Unsplash
© Nick Karvounis/Unsplash

O número de uniões conjugais entre pessoas do mesmo sexo aumentou 728% no país no intervalo de 12 anos. No Censo 2010, foram contabilizadas 58 mil. Em 2022, já eram 480 mil. Essa diferença representa um crescimento de mais de oito vezes.

A constatação está no suplemento Nupcialidade e Família do Censo 2022, divulgado nesta quarta-feira (5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No Censo 2010, as relações homoafetivas representavam 0,1% das unidades domésticas recenseadas. Já em 2022, passaram a representar 0,7%.

A pesquisadora do IBGE Luciane Barros Longo classifica o crescimento como “importante” e que acompanha transformações da sociedade nos últimos anos.

“Ao longo desses 12 anos, a gente teve um movimento de formalização maior dessas uniões. Também houve uma transformação da sociedade, na qual as pessoas tiveram mais liberdade em assumir as suas relações”, avalia.

Perfil dos casais homoafetivos

A contagem do IBGE aponta que, em 2022, 58% dos casais eram formados por mulheres; e 42%, por homens.

As 480 mil uniões conjugais se dividiam entre casamentos religiosos, civis e uniões consensuais, que incluem as uniões estáveis.

União estável e casamento têm o mesmo valor jurídico em termos de direito sucessório. Uma diferença é que a união estável não altera o estado civil, a pessoa continua solteira, divorciada, viúva, por exemplo. (())

Leia aqui: Pela primeira vez, uniões consensuais superam casamento formal no país

O tipo de união homoafetiva mais comum é a consensual, reunindo 77,6% dos casais. Em seguida, figuram o casamento só civil (13,5%), civil e religioso (7,7%) e apenas religioso (1,2%).

Em 2011, uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) igualou as uniões homoafetivas às heteroafetivas. Até então, os cartórios precisavam de autorização judicial para celebrar casamento entre pessoas do mesmo sexo.

A maioria dos cônjuges de uniões homoafetivas era branca (47,3%), seguidos por pardos (39%), pretos (12,9%), amarelos e indígenas (0,4% para cada).

Ao classificar por religião dos cônjuges, o IBGE constatou maioria de católicos:

  • Católicos: 45%
  • Evangélicos: 13,6%
  • Sem religião: 21,9%
  • Outras: 19,5%

Para efeito de comparação, no total da população brasileira, os católicos representam 56,7% das pessoas; e os evangélicos, 26,9%.

O Censo separa os casais também por escolaridade. A maior parte (42,6%) tinha ensino médio completo ou superior incompleto; 31% tinham superior completo; 13,4% eram sem instrução ou com ensino fundamental incompleto; e 13% apresentavam fundamental completo ou médio incompleto.

Relacionadas
São Paulo (SP), 20/12/2024 - Movimento na Ladeira Porto Geral e rua 25 de Março antes do Natal. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Confira nomes e sobrenomes mais comuns no país, segundo o IBGE
São Paulo (SP) 03/09/2024 Movimento no comércio de São Paulo na rua 25 de Março, após o anúncio do aumento do PIB. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Censo 2022: mulheres têm mais estudo, mas ganham menos que homens
Trânsito de veículos para viagens de fim de ano na Ponte Rio-Niterói.
Carro é o principal meio de transporte para o trabalho, diz Censo
Edição:
Juliana Andrade
IBGE Censo 2022 União Homoafetiva
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A presidente do México, Claudia Sheinbaum 3 de novembro de 2025 REUTERS/Henry Romero
Internacional Presidente mexicana é vítima de assédio nas ruas da Cidade do México
qua, 05/11/2025 - 12:07
Palácio do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três poderes em Brasília
Justiça GDF pede a Moraes laudo médico antes de eventual prisão de Bolsonaro
qua, 05/11/2025 - 11:21
Papa Leão no Vaticano 27/8/2025 Reuters/Guglielmo Mangiapane/Proibida reprodução
Internacional Papa pede "profunda reflexão" sobre tratamento de Trump a migrantes
qua, 05/11/2025 - 11:03
Brasília (DF) 10/11/2024 –Segundo dia do Enem: candidatos respondem a 90 questões até 18h30 Candidatos chegaram cedo para evitar surpresas antes da prova Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
Política Pesquisa indica mulheres jovens mais progressistas que homens
qua, 05/11/2025 - 11:01
cerveja, bebida alcoólica
Justiça Juiz absolve dez réus da contaminação de cervejas Backer
qua, 05/11/2025 - 10:35
Brasília (DF), 14/07/2025 - PF e Polícia Civil apuram assassinato de filho de cacique no Paraná Foto: Polícia Federal/Divulgação
Geral PF prende funcionário do BB por invadir sistema eletrônico do banco
qua, 05/11/2025 - 10:19
Ver mais seta para baixo