logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

2025 já é o ano com maior número de feminicídios na capital paulista

Dados de janeiro a outubro revelam registro de 53 casos no município
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/12/2025 - 18:20
São Paulo
Rio de Janeiro (RJ), 08/03/2023 - Ato denúncia em frente à Câmara Municipal, organizado pelo campanha Levante Feminista contra o Feminicídio, colocarão 210 cruzes nas escadarias do Palácio Pedro Ernesto, simbolizando cada uma das 111 mulheres assassinadas no estado em 2022 e as 99 mulheres assassinadas em 2023. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) revelam que entre janeiro e outubro de 2025 foram registrados 53 casos de feminicídio na capital paulista. Este é o maior índice anual desde 2018, mesmo sem contabilizar os meses de novembro e dezembro.

Em todo o estado de São Paulo, foram registrados 207 feminicídios entre janeiro e outubro deste ano. No mesmo período do ano passado, foram 191. Um aumento, portanto, de 8% considerando os dez primeiros meses do ano.

O crime de feminicídio foi tipificado em lei federal em março de 2015. A partir disso, os casos começaram a ser contabilizados separadamente de outros tipos de homicídio. A lei considera feminicídio quando o assassinato envolve violência doméstica e familiar, e menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima. As penas para o crime variam de 12 a 30 anos de prisão.

Segundo os dados da SSP-SP, em 2025, a capital ultrapassou o número de casos de todos os anos anteriores, mesmo sem os contabilizar novembro e dezembro.

Ano 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 (até outubro)
Casos 29 44 40 33 41 38 51 53

Combate

Por meio de nota, a SSP-SP disse que o enfrentamento à violência contra a mulher é prioridade do governo estadual e que a secretaria mantém diversas iniciativas voltadas ao tema, entre elas a Cabine Lilás, que já realizou cerca de 14 mil atendimentos a mulheres vítimas de violência em todo o Estado de São Paulo.

O projeto, inicialmente implantado na capital, foi ampliado para a Grande São Paulo e para o interior, com unidades nas regiões de Campinas, São José dos Campos, Bauru, São José do Rio Preto, Sorocaba, Presidente Prudente e Piracicaba.

“Criada de forma inédita no âmbito do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), a Cabine Lilás oferece atendimento humanizado por policiais femininas treinadas para acolher e orientar vítimas de violência doméstica. As agentes fornecem informações sobre medidas protetivas, canais de denúncia e serviços de apoio, além de despachar viaturas quando necessário”, explicou.

Segundo a SSP-SP, há no estado 142 Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) territoriais e as salas DDM 24h, que foram ampliadas em 174,1%, com 170 espaços em plantões policiais, para que as vítimas sejam atendidas por videoconferência por uma delegada mulher.

Relacionadas
Teletrabalho, home office ou trabalho remoto.
Mulheres líderes relatam desafios na busca por equidade na carreira
Sede da Polícia Federal em São Paulo
PF faz operação contra ataques cibernéticos a deputados federais
Brasília 02/03/2023 - Fachada do prédio da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva transferiu a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para a Casa Civil, pasta chefiada pelo ministro Rui Costa. O decreto com a mudança foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (2). Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Abin: segurança nas eleições e ataques com IA são desafios para 2026
Edição:
Aline Leal
Feminicídio São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília 02/12/2025 -Reunião da Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara para discutir e votar o parecer sobre o processo de perda de mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP). (Relator, Deputado, Diego Garcia) Foto Lula Marques/Agência Brasil
Política Pedido de vista adia votação de parecer sobre mandato de Zambelli
ter, 02/12/2025 - 18:46
brasil, portugal, seleção brasileira, amistoso
Esportes Seleção feminina fecha 2025 com goleada de 5 a 0 sobre Portugal
ter, 02/12/2025 - 18:40
Brasília 02/12/2025 - Presidente do INEP, presta esclarecimentos sobre o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2025 na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Foto: Zeca Ribeiro/Agência Câmara
Educação Presidente do Inep nega vazamento de questões do Enem
ter, 02/12/2025 - 18:36
Rio de Janeiro (RJ), 08/03/2023 - Ato denúncia em frente à Câmara Municipal, organizado pelo campanha Levante Feminista contra o Feminicídio, colocarão 210 cruzes nas escadarias do Palácio Pedro Ernesto, simbolizando cada uma das 111 mulheres assassinadas no estado em 2022 e as 99 mulheres assassinadas em 2023. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral 2025 já é o ano com maior número de feminicídios na capital paulista
ter, 02/12/2025 - 18:20
Brasília 02/12/2025 -O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou ao Plenário que determinou o cancelamento do calendário de apreciação da indicação presidencial do advogado-geral da União, Jorge Messias, para integrar o Supremo Tribunal Federal (STF). Foto Lula Marques/Agência Brasil
Política Alcolumbre cancela calendário para sabatina de Jorge Messias ao STF
ter, 02/12/2025 - 18:05
Ipojuca (PE), 02/12/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia alusiva à ampliação da capacidade operacional da Refinaria Abreu e Lima (RNEST). Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Lula cita feminicídios e cobra luta de homens contra a violência
ter, 02/12/2025 - 17:49
Ver mais seta para baixo