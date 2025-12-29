logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Acidentes em rodovias federais matam 111 pessoas no feriadão de Natal

Estatísticas preliminares foram divulgadas pela PRF
Agência Brasil
Publicado em 29/12/2025 - 15:22
Brasília
Brasília (DF) 17/04/2025 - Operação da Polícia Rodoviária Federal - PRF. Foto: PRF/arquivo/Divulgação
© PRF/arquivo/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta segunda-feira (29) um balanço parcial dos acidentes ocorridos nas rodovias federais ao longo da última semana, quando foi realizada a Operação Natal 2025, entre os últimos dias 23 e 28, em estradas de todo o país. Durante o período, foram registrados 1.196 sinistros, com 111 mortes e 1.347 pessoas feridas.

Os números mostram uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 1,5 mil acidentes, com 199 óbitos e 1,8 mil feridos.

A PRF também aplicou mais de 21,3 mil multas por diversas infrações, especialmente conduzir veículo com pendências de documentação (5,8 mil), transitar em velocidade superior à da via (4,5 mil), não usar cinto de segurança (4,3 mil), fazer ultrapassagem irregular (4,1 mil), dirigir sem habilitação (2,4 mil), entre outros.

Os policiais rodoviários registraram ainda 1.180 infrações por alcoolemia, 1.031 constatações e 149 recusas ao teste do etilômetro.

Relacionadas
Caminhões trafegam pela BR-040
PRF reforça fiscalização em rodovias federais na Operação Natal
Edição:
Juliana Andrade
PRF Rodovias Federais Acidentes Natal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro - O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) revela 40% das cirurgias da área de trauma são feitos em motociclistas acidentados
Geral Saiba como registrar veículo ciclomotor; prazo vai até quarta-feira
seg, 29/12/2025 - 17:00
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia Governo Central registra déficit de R$ 20,2 bilhões em novembro
seg, 29/12/2025 - 16:52
São Paulo (SP), 29/12/2025 - Corredores Marílson dos Santos, Carmem de Oliveira e Rosa Mota durante cerimônia de homenagem de 100 anos de história da corrida internacional de São Silvestre. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Brasileiros e portuguesa entram para o Hall da Fama da São Silvestre
seg, 29/12/2025 - 16:14
Comunidade de Paraisópolis.
Meio Ambiente Paraisópolis registra 15°C a mais do que Morumbi durante o verão em SP
seg, 29/12/2025 - 15:47
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Pessoas cuidam da hidratação em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Rio monta força-tarefa para enfrentar calor extremo
seg, 29/12/2025 - 15:30
Presidente russo Vladimir Putin em Moscou 18/3/2025 Reuters/Maxim Shemetov/Proibida reprodução
Internacional Putin diz a Trump que irá rever posição após suposto ataque ucraniano
seg, 29/12/2025 - 15:29
Ver mais seta para baixo