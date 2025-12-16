Antropólogo discute riqueza e desigualdade no DR com Demori

O antropólogo Michel Alcoforado é o próximo convidado do programa DR com Demori desta terça-feira (16) Na conversa, o autor do livro Coisa de Rico: a Vida dos Endinheirados Brasileiros detalha o conceito de riqueza no Brasil e no mundo. Além disso, o especialista comenta as relações entre a classe trabalhadora e a elite do país. A atração vai ao ar às 23h, na TV Brasil.

Coisa de Rico: a Vida dos Endinheirados Brasileiros é um dos livros mais vendidos no Brasil em 2025. Michel Alcoforado é também colunista da Rádio CBN, criador do podcast É Tudo Culpa da Cultura, palestrante e conhecido como “antropólogo de luxo”, em razão de seu trabalho como pesquisador das elites brasileiras.

Por mais de 15 anos, o escritor investigou como vivem os super-ricos no Brasil, pesquisa que resultou em seu mais recente livro. No bate-papo com Demori, Alcoforado explica que, no país, a riqueza não é uma condição e sim “uma relação”. “Depois que o cara ganha dinheiro, ele precisa batalhar para adquirir uma série de comportamentos e dominar muitos códigos para convencer os outros de que é rico”, afirma.

Nesse sentido, o antropólogo comenta que há diferentes tipos de ricos, principalmente em função do contexto geográfico do Brasil. “O novo rico faz muita questão de contar a própria história, né: ‘eu era pobre, estudei em escola pública e aí consegui construir um negócio e ganhei muito dinheiro’. Ele faz questão de deixar isso dentro de uma névoa, como se fosse um evento natural”, conta.

Em comparação, Alcoforado defende que os “ricos tradicionais também se inventaram”. “O trabalho das elites tradicionais é tentar naturalizar aquilo que foi construído socialmente, para que ninguém questione [...]. É por isso que é tão difícil no Brasil, entre outros fatores, falar de taxação de ricos”, aponta.

Para o autor, a desigualdade social brasileira é percebida pelas elites como um problema. “Essencialmente, a grande maioria entende que essa é uma questão para o Estado resolver, para os governantes, mas não acredita que seja parte do problema”, comenta.

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori, traz personalidades para um bate-papo direto e aprofundado na tela da TV Brasil.

Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes; a deputada federal Erika Hilton; o ex-ministro José Dirceu, o ator Caio Blat, a cantora Zélia Duncan; e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

