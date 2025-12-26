logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Após fuga, autoridades procuram 12 detentos de prisão em Maués (AM)

Ao todo, 14 escaparam no dia 24, mas dois foram recapturados
Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/12/2025 - 16:51
Brasília
Brasília (DF), 26/12/2025 - Unidade Prisional de Maués, no Amazonas. Foto: Seap/Divulgação
© SEAP/Divulgação

As forças de segurança pública do Amazonas reforçaram o policiamento em Maués (AM), cidade a cerca de 270 quilômetros de Manaus e um dos principais destinos turísticos do estado, após 14 presos escaparem de uma unidade prisional.

A fuga ocorreu na manhã de quarta-feira (24), em circunstâncias que ainda estão sendo apuradas. Até o momento, o que se sabe é que os fugitivos aproveitaram o momento do banho de sol para escapar por um buraco aberto na grade de proteção da unidade.

Segundo a Polícia Militar do Estado do Amazonas, dois detentos foram recapturados na quinta-feira (25). Um grupo operacional foi montado para, com a participação de agentes da Companhia de Operações Especiais (COE) e da tropa de Choque deslocados da capital, tentar localizar e prender os outros 12 foragidos.

Embora os fugitivos tenham se espalhado pela zona rural do município, fontes da PM ouvidas pela reportagem da Agência Brasil disseram acreditar que “boa parte” deles serão recapturados nas próximas horas.

A reportagem entrou em contato com a secretaria estadual de Administração Penitenciária e aguarda pelas respostas acerca da capacidade e do número de presos da unidade prisional no momento da fuga, bem como sobre as medidas administrativas já adotadas para esclarecer as circunstâncias da fuga.

Inaugurada no primeiro semestre deste ano, a unidade prisional de Maués funciona como um presídio regional.

Relacionadas
Brasília (DF) 26/09/2023 General, Augusto Heleno durante depoimento a CPMI do golpe. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Heleno deixa Comando Militar para cumprir prisão domiciliar
O Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal,Silvinei Vasques, é entrevistada no programa A Voz do Brasil.
Moraes decreta prisão preventiva de ex-diretor da PRF Silvinei Vasques
Penitenciária federal de segurança máxima de Brasília.
Em presídio de Brasília, TH Joias cumpre regime diferenciado
Edição:
Vinicius Lisboa
presídio sistema prisional Maués Amazonas polícia militar do estado do amazonas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
CNH Digital,Carteira de Trânsito para Celular, Carteira Nacional de Habilitação
Justiça AGU derruba liminar que suspendeu novas regras para CNH
sex, 26/12/2025 - 18:04
São Paulo (SP), 18/02/2025 - Calor de 35ºC e chuva forte a tarde no centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Com calor, governo de São Paulo emite alerta para economia de água
sex, 26/12/2025 - 17:16
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Pessoas se protegem do sol no centro da cidade em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Com 40°C, Rio tem 450 atendimentos de saúde por dia por causa do calor
sex, 26/12/2025 - 17:10
Brasília (DF), 26/12/2025 - Unidade Prisional de Maués, no Amazonas. Foto: Seap/Divulgação
Geral Após fuga, autoridades procuram 12 detentos de prisão em Maués (AM)
sex, 26/12/2025 - 16:51
Segurança no Réveillon do Rio de Janeiro. Foto: Gov. RJ/Divulgação
Geral Réveillon no Rio terá 28,7 mil policiais e reconhecimento facial
sex, 26/12/2025 - 16:39
São Paulo (SP), 09.11.2023 - Com as altas temperaturas, populares se refrescam nas fontes do Vale do Anhangabau. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Inmet mantém alerta vermelho para onda de calor no sudeste até dia 29
sex, 26/12/2025 - 16:27
Ver mais seta para baixo