Após fuga, autoridades procuram 12 detentos de prisão em Maués (AM)

Ao todo, 14 escaparam no dia 24, mas dois foram recapturados

As forças de segurança pública do Amazonas reforçaram o policiamento em Maués (AM), cidade a cerca de 270 quilômetros de Manaus e um dos principais destinos turísticos do estado, após 14 presos escaparem de uma unidade prisional.

A fuga ocorreu na manhã de quarta-feira (24), em circunstâncias que ainda estão sendo apuradas. Até o momento, o que se sabe é que os fugitivos aproveitaram o momento do banho de sol para escapar por um buraco aberto na grade de proteção da unidade.

Segundo a Polícia Militar do Estado do Amazonas, dois detentos foram recapturados na quinta-feira (25). Um grupo operacional foi montado para, com a participação de agentes da Companhia de Operações Especiais (COE) e da tropa de Choque deslocados da capital, tentar localizar e prender os outros 12 foragidos.

Embora os fugitivos tenham se espalhado pela zona rural do município, fontes da PM ouvidas pela reportagem da Agência Brasil disseram acreditar que “boa parte” deles serão recapturados nas próximas horas.

A reportagem entrou em contato com a secretaria estadual de Administração Penitenciária e aguarda pelas respostas acerca da capacidade e do número de presos da unidade prisional no momento da fuga, bem como sobre as medidas administrativas já adotadas para esclarecer as circunstâncias da fuga.

Inaugurada no primeiro semestre deste ano, a unidade prisional de Maués funciona como um presídio regional.